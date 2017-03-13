Жозе Моуринью: Лига Европы для нас важнее, чем Кубок Англии

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о настрое на предстоящий матч 1/4 финала Кубка Англии против "Челси".



"Самое сложное, что у нас сейчас мало времени, чтобы игроки могли отдохнуть. "Челси" же не участвует в европейских турнирах, поэтому их положение лучше.



Будет ли мне особенно грустно проиграть "Челси"? Нет. Буду ли я более счастлив, если мы выиграем именно у них? Тоже нет.



Кубок Англии для нас не так важен, как Лига Европы, ведь с ним мы не сможем попасть в Лигу чемпионов. А это наша цель", – цитирует Моуринью ESPN FC.