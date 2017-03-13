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Виталий Мутко: изучаем возможность подачи заявок на проведение финалов еврокубков

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко сообщил, что РФС изучает возможность подачи заявки на проведение финала еврокубка в сезоне-2018/19.

"Мы сейчас изучаем возможность подачи заявок на проведение финалов. Ничего более конкретного пока сказать не могу, мы этот вопрос изучаем", - цитирует Мутко ТАСС.

Напомним, Россия дважды принимала подобные матчи, обе встречи проходили на стадионе "Лужники" - финал Кубка УЕФА сезона-1998/99 и Лиги чемпионов сезона-2007/08.
Теги: Мутко
Сегодня, 09:53
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