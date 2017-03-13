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Александр Кержаков: сейчас нет воспитанников, которые могли бы пробиться в "основу" "Зенита"

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков высказал мнение о том, почему молодые воспитанники клуба не могут пробиться в основную команду.

"На изменение вектора развития "Зенита" влияют многие факторы. Можно задаться целью, чтобы в команде были одни воспитанники клуба, и реализовать ее, но во главу угла все равно всегда ставится результат.

Если в развитии клуба делать акцент на собственную академию, на это уйдет не один год без громких побед, чего никому не хочется. А "Зенит" ассоциируется с серьезным клубом не только на российской, но и на европейской арене, и эту планку опускать нельзя.

Наверное, сейчас нет воспитанников, которые могли бы пробиться в основную команду. А у тренеров нет времени на то, чтобы раскрыть молодые таланты, как это было 10 или 15 лет назад. Тогда они могли дать молодому игроку второй или третий шанс, в нынешних реалиях это намного сложнее", - цитируют Кержакова "Известия".
Теги: Кержаков Зенит
Сегодня, 09:57
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14
(0)
№14 Написал: OgreGate (Сегодня, 11:18) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
А я бы перебился

А я б вас перебил. Или погуманней - дихлофосиком. Весь футбол в России засрали.
Кстати, Пердаков, это именно твой клуб развалил советскую еще систему подготовки - после закрытия чемпионата дублей ВАМИ как раз, вашим бывшим гендиректором - после Торбинского - никого не появилось, а Торба ее успел застать. Так что именно к вам вопросик. Сами-то как раз никого готовить не умели, школы не было - вот и решили поднасрать конкурентам, ну и всей стране заодно - хрен с ней со страной, если что можно всегда в Севастополь уехать


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№13 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 11:14) #
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online

Потому что в детей надо душу вкладывать. В одно время в Зените вкладывали так целая плеяда сборников вышла. Да даже если тренера на совесть стараются, если кое что начинает получатся то тут же налетают агенты и начинают мутить в неокрепшем разуме.
Регистрация: 27.09.2015
№12 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 11:10) #
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Болеет за:
«Ростов»
При таком отношении даже к своим воспитанникам и не будет.
Регистрация: 30.11.2015
№11 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 11:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
А я бы перебился без громких побед и титулов(один хрен их нет) и подождал бы какое-то время пока своих пацанов вырастят и научат...только хозяевам надо сегодня и сейчас...временщики везде и всюду

Так вы и так начали перебиваться,с такой игрой и составом поподете ли в лигу чемпионов вообще?
Регистрация: 3.11.2016
№10 Написал: utekay Россия (Сегодня, 10:59) #
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Болеет за:
«Зенит»
А я бы перебился без громких побед и титулов(один хрен их нет) и подождал бы какое-то время пока своих пацанов вырастят и научат...только хозяевам надо сегодня и сейчас...временщики везде и всюду


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№9 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 10:46) #
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Болеет за:
«Спартак»
ssskkkbbb,
До 19 лет в 16 что ли году серебро на Евро взяли...

ssskkkbbb,
По мне так все равно с молодежью нужно работать,понятное дело что это долго и сложно,вот взять тот же Спартак.За 5 образных лет молодежи перелопатили ворох,кто то ы аренде,кого то продали...но появляются же,Кутепов,Зобнин(кем был до Карреры?)А Каррера доверяет и Роман старается...так же взяли молодых на вырост Джикию и Тигиева,в аренде надеюсь растет Зуев...На лавке перспективный Тимофеев..у коней что то тоже вылазит.Локо норм работает с молодыми,вот недавно татарин в рубин перешел,ахриненно играет..и т.д.Нужно давать им шанс играть рядом с основой...Неужели держать на поле мертвейшего кокорина это нормально а не дать 30 минут кокому нибудь 18-20 летнему парню это плохо...но это только мое мнение
Регистрация: 3.11.2016
№8 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 10:33) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: сектант
Вообще то молодежные сборные у нас сильные.


детские или молодежные??

Если взглянуть на статистику выступлений юношеской сборной России. 16–17-летние мальчишки дважды становились чемпионами Европы (2006, 2013). В прошлом году ребята пробились в полуфинал Евро, а в 2013 и 2015 годах — в 1/8 финала чемпионата мира. При этом две молодежные сборные (до 19 и до 21 года), куда чаще всего попадают профессиональные игроки, как правило, даже не проходят квалификацию на Евро и ЧМ.


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:27) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Не Зенит, а Зенытик.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 10:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ssskkkbbb
надо в состав 10 лучших сборных обязать ставить "наших"))))

Если таланта нет- то хоть вторым вратарем ставь - толку ноль. Много чего у нас молодежная сборная выиграла??? они даже из групп не выходят!!!!

Вообще то молодежные сборные у нас сильные.
Регистрация: 3.11.2016
№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:23) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Может, вам своих воспитанников учить футболу, а не литрболу?
А то вот питербурхскей восПИТник Ионов - ему бы обводку оттачивать, а он об водку печень накачивал.
И вместо футбольного клуба чуть в вытрезвитель не перешёл...


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№4 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 10:21) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Не согласен,в цска появляюься,в Спартаке играет Российская молодеж а зенит покупает 26 летнего цаллагова,неужели в питере своих нет как минимум равных этому днищу из аутсайдера?
Регистрация: 3.11.2016
№3 Написал: parafraz СПБ (Сегодня, 10:21) #
  • -2
  •  (4)

Цитата: Кирилл мясо
я б ужесточил бы лимит и еще ввел бы понятие воспитанник клуба, коих клуб обязан выпускать в основе


Я б тут тролей банил. Но без них сайт потеряет спонсоров и разорится.


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У нас команда лучше и шансов больше. (с) Ломбертс
Регистрация: 30.09.2007
№2 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 10:20) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
надо в состав 10 лучших сборных обязать ставить "наших"))))

Если таланта нет- то хоть вторым вратарем ставь - толку ноль. Много чего у нас молодежная сборная выиграла??? они даже из групп не выходят!!!!


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№1 Написал: Кирилл мясо (Сегодня, 10:02) #
  • +3
  •  (3)

я б ужесточил бы лимит и еще ввел бы понятие воспитанник клуба, коих клуб обязан выпускать в основе
Регистрация: 15.02.2017
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