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"Барселона" готова выплатить Лионелю Месси бонус в 40 млн евро за продление контракта

"Барселона" готова выдвинуть солидное предложение по новому контракту с Лионелем Месси, передает El Mundo Deportivo.

Сообщается, что каталонцы готовы выплатить аргентинскому форварду бонус в размере 40 миллионов евро, если он согласится на новое соглашение с сине-гранатовыми.
Теги: Барселона Месси
Сегодня, 10:23
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