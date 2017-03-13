"Барселона" готова выплатить Лионелю Месси бонус в 40 млн евро за продление контракта

"Барселона" готова выдвинуть солидное предложение по новому контракту с Лионелем Месси, передает El Mundo Deportivo.



Сообщается, что каталонцы готовы выплатить аргентинскому форварду бонус в размере 40 миллионов евро, если он согласится на новое соглашение с сине-гранатовыми.