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Сергей Веденеев: увольнение Луческу? Люди любят рассуждать о том, какой плохой тренер, хотя проблемы в другом
Бывший футболист "Зенита" Сергей Веденеев в интервью для Rusfootball.info прокомментировал информацию Calciomercato о том, что руководство клуба из Санкт-Петербурга недовольно результатами команды и готово расстаться с главным тренером Мирчей Луческу.
- Об информации итальянских СМИ:
Не верю в эту новость. Ни один руководитель клуба не заявит об этом до официального объявления. Не знаю, откуда это информация и не уверен, что на неё стоит обращать внимание.
Да, результаты не те, которых ждали руководители и болельщики. Думаю, все ожидали спада в игре, но не ожидали, что команде так тяжело придётся с ним справляться. Но для таких рассуждений нужно знать ситуацию внутри.
Я могу предположить, что в "Зените" происходит история, которая уже случилась в ЦСКА. Лидеры команды ушли, игроков нет, россиян нет, денег на игроков нет, оборону "армейцев" заменить некем, Думбия пригласить некем. Уходит главный тренер по собственному желанию, на его место приходит специалист, ранее работавший с менее именитыми клубами, и далее выдерживается пауза, пока ситуация не устаканится.
В "Зените" происходит нечто подобное, все лидеры уехали в Китай, русских игроков нет, так что сделает Луческу?! Он приходил в другие условия, в другую команду, а она поменялась. Для этих условий, видимо, нужен тренер как в "Ростове" и "Уфе", который выступит в 5-3-2, от обороны. Ни один тренер европейского склада не будет играть в оборонительный футбол, они привыкли играть только в атакующий футбол, а для этого у "Зенита" сегодня по разным причинам нет резервов. Травмы, лимит... Всё это действует на команду Луческу.
Но в историю итальянских СМИ я вообще не верю. Мне кажется, это вброс. Я лишь могу предположить, что Луческу сам изъявит желание уйти по вышеописанным причинам. Если ему руководство скажет, что других футболистов нет, играть нужно только имеющимися, то он может не согласиться на такое развитие событий. Вот это я допустить могу.
- Об игре "Зенита" при Луческу:
Глобальных каких-то вопросов нет, есть мелкие вопросы, связанные с заменами, со стартовым составом. Ещё раз: иностранные тренеры приезжают и пытаются играть в атакующий футбол, а для этого исполнители должны быть сильнее, чем у соперника. Креативные, опытные и быстрые игроки в атаке - это самое главное условие. Вот приехал Халк, а где сейчас такого игрока купить?!
Все топ-клубы каждое лето по 3-5 человек меняют, чтобы продолжать ротацию, увеличивать мотивацию, и везде играют звёзды, не один человек, а 3-4 минимум. У "Зенита" же с натяжкой только Жулиано, а остальные - прошедшие свой пик футболисты среднего уровня. Есть Молло и Мак, у которых пик наверняка ещё впереди, но они не играют, сидят на скамейке, Новосельцев не играет... В общем, не играют те, у кого мотивация выше, чем у выходящих в основе. Это всё очевидные причины, о которых почему-то не любят говорить, предпочитая рассуждать о том, какой плохой тренер.
Можно встать в обороне и стоять, как это делает "Ростов", они вперёд вообще не идут. А кому нужен такой футбол?! Ни зрителям, ни руководителям он не нужен, только атакующий футбол, а для него нужны звёзды.
- О жалобах Луческу на судейство:
Жалуются все: Моуринью, Гвардиола, Анчелотти... Это частое явление. Меня не интересует вопрос судейства, лишь вопрос того, что происходит на поле. На разговоры о судействе я вообще внимания не обращаю.
- О возможных сменщиках Луческу:
Честно говоря, я вообще не задумывался на эту тему.
- Об информации итальянских СМИ:
Не верю в эту новость. Ни один руководитель клуба не заявит об этом до официального объявления. Не знаю, откуда это информация и не уверен, что на неё стоит обращать внимание.
Да, результаты не те, которых ждали руководители и болельщики. Думаю, все ожидали спада в игре, но не ожидали, что команде так тяжело придётся с ним справляться. Но для таких рассуждений нужно знать ситуацию внутри.
Я могу предположить, что в "Зените" происходит история, которая уже случилась в ЦСКА. Лидеры команды ушли, игроков нет, россиян нет, денег на игроков нет, оборону "армейцев" заменить некем, Думбия пригласить некем. Уходит главный тренер по собственному желанию, на его место приходит специалист, ранее работавший с менее именитыми клубами, и далее выдерживается пауза, пока ситуация не устаканится.
В "Зените" происходит нечто подобное, все лидеры уехали в Китай, русских игроков нет, так что сделает Луческу?! Он приходил в другие условия, в другую команду, а она поменялась. Для этих условий, видимо, нужен тренер как в "Ростове" и "Уфе", который выступит в 5-3-2, от обороны. Ни один тренер европейского склада не будет играть в оборонительный футбол, они привыкли играть только в атакующий футбол, а для этого у "Зенита" сегодня по разным причинам нет резервов. Травмы, лимит... Всё это действует на команду Луческу.
Но в историю итальянских СМИ я вообще не верю. Мне кажется, это вброс. Я лишь могу предположить, что Луческу сам изъявит желание уйти по вышеописанным причинам. Если ему руководство скажет, что других футболистов нет, играть нужно только имеющимися, то он может не согласиться на такое развитие событий. Вот это я допустить могу.
- Об игре "Зенита" при Луческу:
Глобальных каких-то вопросов нет, есть мелкие вопросы, связанные с заменами, со стартовым составом. Ещё раз: иностранные тренеры приезжают и пытаются играть в атакующий футбол, а для этого исполнители должны быть сильнее, чем у соперника. Креативные, опытные и быстрые игроки в атаке - это самое главное условие. Вот приехал Халк, а где сейчас такого игрока купить?!
Все топ-клубы каждое лето по 3-5 человек меняют, чтобы продолжать ротацию, увеличивать мотивацию, и везде играют звёзды, не один человек, а 3-4 минимум. У "Зенита" же с натяжкой только Жулиано, а остальные - прошедшие свой пик футболисты среднего уровня. Есть Молло и Мак, у которых пик наверняка ещё впереди, но они не играют, сидят на скамейке, Новосельцев не играет... В общем, не играют те, у кого мотивация выше, чем у выходящих в основе. Это всё очевидные причины, о которых почему-то не любят говорить, предпочитая рассуждать о том, какой плохой тренер.
Можно встать в обороне и стоять, как это делает "Ростов", они вперёд вообще не идут. А кому нужен такой футбол?! Ни зрителям, ни руководителям он не нужен, только атакующий футбол, а для него нужны звёзды.
- О жалобах Луческу на судейство:
Жалуются все: Моуринью, Гвардиола, Анчелотти... Это частое явление. Меня не интересует вопрос судейства, лишь вопрос того, что происходит на поле. На разговоры о судействе я вообще внимания не обращаю.
- О возможных сменщиках Луческу:
Честно говоря, я вообще не задумывался на эту тему.
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