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Сергей Веденеев: увольнение Луческу? Люди любят рассуждать о том, какой плохой тренер, хотя проблемы в другом

Сергей Веденеев: увольнение Луческу? Люди любят рассуждать о том, какой плохой тренер, хотя проблемы в другом Бывший футболист "Зенита" Сергей Веденеев в интервью для Rusfootball.info прокомментировал информацию Calciomercato о том, что руководство клуба из Санкт-Петербурга недовольно результатами команды и готово расстаться с главным тренером Мирчей Луческу.

- Об информации итальянских СМИ:

Не верю в эту новость. Ни один руководитель клуба не заявит об этом до официального объявления. Не знаю, откуда это информация и не уверен, что на неё стоит обращать внимание.

Да, результаты не те, которых ждали руководители и болельщики. Думаю, все ожидали спада в игре, но не ожидали, что команде так тяжело придётся с ним справляться. Но для таких рассуждений нужно знать ситуацию внутри.

Я могу предположить, что в "Зените" происходит история, которая уже случилась в ЦСКА. Лидеры команды ушли, игроков нет, россиян нет, денег на игроков нет, оборону "армейцев" заменить некем, Думбия пригласить некем. Уходит главный тренер по собственному желанию, на его место приходит специалист, ранее работавший с менее именитыми клубами, и далее выдерживается пауза, пока ситуация не устаканится.

В "Зените" происходит нечто подобное, все лидеры уехали в Китай, русских игроков нет, так что сделает Луческу?! Он приходил в другие условия, в другую команду, а она поменялась. Для этих условий, видимо, нужен тренер как в "Ростове" и "Уфе", который выступит в 5-3-2, от обороны. Ни один тренер европейского склада не будет играть в оборонительный футбол, они привыкли играть только в атакующий футбол, а для этого у "Зенита" сегодня по разным причинам нет резервов. Травмы, лимит... Всё это действует на команду Луческу.

Но в историю итальянских СМИ я вообще не верю. Мне кажется, это вброс. Я лишь могу предположить, что Луческу сам изъявит желание уйти по вышеописанным причинам. Если ему руководство скажет, что других футболистов нет, играть нужно только имеющимися, то он может не согласиться на такое развитие событий. Вот это я допустить могу.

- Об игре "Зенита" при Луческу:

Глобальных каких-то вопросов нет, есть мелкие вопросы, связанные с заменами, со стартовым составом. Ещё раз: иностранные тренеры приезжают и пытаются играть в атакующий футбол, а для этого исполнители должны быть сильнее, чем у соперника. Креативные, опытные и быстрые игроки в атаке - это самое главное условие. Вот приехал Халк, а где сейчас такого игрока купить?!

Все топ-клубы каждое лето по 3-5 человек меняют, чтобы продолжать ротацию, увеличивать мотивацию, и везде играют звёзды, не один человек, а 3-4 минимум. У "Зенита" же с натяжкой только Жулиано, а остальные - прошедшие свой пик футболисты среднего уровня. Есть Молло и Мак, у которых пик наверняка ещё впереди, но они не играют, сидят на скамейке, Новосельцев не играет... В общем, не играют те, у кого мотивация выше, чем у выходящих в основе. Это всё очевидные причины, о которых почему-то не любят говорить, предпочитая рассуждать о том, какой плохой тренер.

Можно встать в обороне и стоять, как это делает "Ростов", они вперёд вообще не идут. А кому нужен такой футбол?! Ни зрителям, ни руководителям он не нужен, только атакующий футбол, а для него нужны звёзды.

- О жалобах Луческу на судейство:

Жалуются все: Моуринью, Гвардиола, Анчелотти... Это частое явление. Меня не интересует вопрос судейства, лишь вопрос того, что происходит на поле. На разговоры о судействе я вообще внимания не обращаю.

- О возможных сменщиках Луческу:

Честно говоря, я вообще не задумывался на эту тему.
Теги: Веденеев Луческу Зенит
Сегодня, 19:04
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№9 Написал: splin Москва (Сегодня, 21:14) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
"Ростов" вперед не идет? Даже с Манчестером шел..
Регистрация: 26.01.2010
№8 Написал: vertel латвия (Сегодня, 21:09) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Об игре "Зенита" при Луческу:
Глобальных каких-то вопросов нет, есть мелкие вопросы, связанные с заменами, со стартовым составом. Ещё раз: иностранные тренеры приезжают и пытаются играть в атакующий футбол, а для этого исполнители должны быть сильнее, чем у соперника. Креативные, опытные и быстрые игроки в атаке - это самое главное условие.
Так в том то и дело, Веденеев, что в команде нет креативных футболистов, нет футболистов, обладающих высоким уровнем мастерства, и это самая главная беда. Так будучи тренером строй другую модель игры, экспериментируй, попробуй схему в 3 ЦЗ, попробуй два центральных нападающих, рядом с неповоротливым Дзюбой выпустиь Кокорина под ним, посади Дзюбу в некоторых матчах на лавку, всё равно он слабое звено, в конце концов, упрости игру- проход по флангам и сплошные навесы, может на этого Дзюбу, может из 10-ти подач хоть одну использует, да и мне ли говорить о возможностях, а они есть. Смешно кому-то говорить, что Иванович только игравший в Челси не в форме, а он лучше любого защитника Зенита на голову, да ещё прекрасно играющий головой. И при всём при этом, повторяется одно и тоже, Луческу продолжает гнуть свою линию на контроль мяча, забыв, что это не Шахтёр и не УПЛ. Похоже не приняли его игроки, по тем или иным причинам. А после позорного поражения от Амкара, стоявшего вдесятером у своей штрафной, многие тренеры сами бы подали в отставку, но это, видимо, к Луческу не относится.
Регистрация: 13.11.2009
№7 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 20:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
оставьте луческу, он правильной дорогой идет. верим в него.
Регистрация: 14.03.2010
№6 Написал: Бриг (Сегодня, 20:13) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Возрастная в принципе у Зенита команда..и иностранцы и российские игроки..не хватает честолюбивых дублеров, которые бы в затылок дышали..
Регистрация: 21.11.2016
№5 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 19:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
А вот ты клинический идиот. Минус.

это ты перефразировал фразу с гостевой зенита про себя любимого.. joy

Лис, иди пешей походкой в лес! можешь напевать не плачь


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№4 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 19:26) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
проблемы в Спартаковском воспитаннике капитане Дзюбе

А вот ты клинический идиот. Минус.
Регистрация: 19.03.2010
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 19:25) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
проблемы в Спартаковском воспитаннике капитане Дзюбе..это троянский конь от Федуна..

для некоторых это стало только только доходить smile


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 19:20) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: marochkin.sergej
Странно слышать, что у Зенита нет игроков, тем более российских. Кокорин, Дзюба Шатов, Смольников, Анюков, Кержаков, Новосельцев, Лодыгин, если не нужны так отдайте другому клубу, да хоть Томи. Плачут, что они не играют, значит дело в тренере. Вот Спартаке такое же было, но пришел Каррера и все заиграли, даже те кого хотели списать.

Ну, Паршивлюка с Макеевым и Гранатом он таки списал, но это не пресловутые "полкоманды". Плюсую.
Регистрация: 19.03.2010
№1 Написал: marochkin.sergej Ivanovo (Сегодня, 19:17) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Странно слышать, что у Зенита нет игроков, тем более российских. Кокорин, Дзюба Шатов, Смольников, Анюков, Кержаков, Новосельцев, Лодыгин, если не нужны так отдайте другому клубу, да хоть Томи. Плачут, что они не играют, значит дело в тренере. Вот Спартаке такое же было, но пришел Каррера и все заиграли, даже те кого хотели списать.
Регистрация: 19.07.2014
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