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Роман Шишкин: гнули свою линию, отсюда и результат

Футболист «Краснодара» Роман Шишкин, в прошлом году выступавший за «Локомотив», прокомментировал победную игру против бывшей команды.

– С какими чувствами выходили на матч после бывшей команды?

– Старался абстрагироваться, хоть это и не так просто. Старался действовать профессионально, работать на поле.

– Первая половина стартового тайма была за «Краснодаром», но потом «Локомотив» перехватил инициативу. Что произошло?

– Игра складывалась моментами, но мы неправильно стали действовать. «Локомотив» перехватил инициативу из-за наших ошибок и обрезов. Хорошо, что мы во 2-м тайме адаптировались, выровняли ситуацию, создавали моменты и забивали голы.

– В перерыве изменения касались психологического плана, а не тактического?

– Да нет, мы и 1-й тайм неплохо провели, просто из-за своей ошибки пропустили. Во 2-м старались исправить ситуацию, гнули свою линию, отсюда и результат.

– В концовке «Локомотив» поджал или «Краснодар» подсел?

– Скорее всего, это психологический момент, к тому же мы доигрывали матч вдесятером. Больше акцентированы были на оборону, выдержали.

– Сейчас «Краснодар» играл по схеме, привычной Вам по «Локомотиву» – с двумя опорниками. Готовы ли к обычной краснодарской схеме с тремя?

– Для меня это не проблема, я на многих позициях могу сыграть. На какой позиции тренер решит использовать меня, на такой и буду приносить пользу.

– С кем-то из бывших партнёров пообщались сегодня?

– Да почти со всеми, я их всех знаю. Заходил в раздевалку сейчас, во время игры со всеми какими-то фразами перекидывались, – приводит слова Шишкина корреспондент Rusfootball.info
Теги: Шишкин Краснодар Локомотив
Вчера, 22:36
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№3 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 01:28) #
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Болеет за:
«Краснодар»
а не нада было Локомотиву продавать Самедова и Фыфкина!


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011
№2 Написал: SHIGA Msk (Вчера, 22:48) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Шишкин молодец.. уже какую игру на уровне проводит!


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Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: kuzz Москва (Вчера, 22:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
На шишку пару раз насадили, ох и злые будут дефки. Вижу Шпалыча в красном местами проеденом молью петушке, уставший взгляд и в мыслях завидующему Олегу Ивановичу
Регистрация: 30.08.2009
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