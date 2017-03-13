Наставник "Бетиса": Наваса нужно было удалять с поля

Главный тренер "Бетиса" Виктор Санчес считает, что арбитр должен был удалить голкипера "Реала" Кейлора Наваса в первом тайме матча между командами.



"Мы продемонстрировали хороший футбол в игре с сильным соперником, но не добились положительного результата. Я разочарован. Момент с Кейлором Навасом? Он не должен был продолжать матч. Там был фол последней надежды - это прямая красная карточка. Не знаю, что сказал игрокам арбитр. Но Наваса нужно было удалять с поля", - цитирует Санчеса Marca.