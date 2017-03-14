После эры Эрреры. "Челси" раздавил "Манчестер Юнайтед"

Кубок Англии



1/4 финала



"Челси" - "Манчестер Юнайтед" 1:0

Голы: Канте, 54

«Манчестер Юнайтед» оставался единственной английской командой, ещё не вылетавшей из турниров: Кубок Лиги выигран, борьба в Лиге Европы продолжится в четверг. Но вылет в 1/4 финала Кубка Англии читался: на сей раз Моуринью, лишившийся Андера Эрреры, проиграл на «Стэмфорд Бридж» не позорно по счёту, но очень однозначно по сути.Увидев схему с тремя центральными защитниками в «Ростове», многие подумали, что это эксклюзивная придумка Жозе для Бердыева. Оказалось, это была репетиция новой формации перед игрой на «Стэмфорд Бридж», где Моуринью уже получал 4 безответных мяча. Кроме того, острые локти и крутой нрав Златана вынудили португальца отправлять в нападение Рэшфорда, а Мате и Лингарду тренер предпочёл Янга. У Конте все максимально стабильно и беззаботно, разве что сегодня появился Виллиан, а не Педро.Помнится, в другом большом выездном матче этого сезона против «Ливерпуля» команда Моуринью довольно активна провела стартовый отрезок, но большую часть встречи стояла на нули. В начале сегодняшней игры «Манчестер Юнайтед» тоже потрогал мячик, побегал на чужой половине, но продолжалось это недолго.Ну а как ещё объяснить то, что творит Давид Де Хеа? Лучший, на мой взгляд, вратарь мира. Минуте к 15-й «Челси» прихватил мяч, занялся перекатом между защитниками, но уже тогда стало ясно: сейчас инициативу хозяева прихватят. А они её мгновенно вырвали. Азар со своим потрясающим дриблингом весь 1-й тайм пускал к дьяволу все планы Моуринью по сдерживанию с пятью или даже шестью защитниками. Убереглись от пропущенного гола в первые 20 минут манкунианцы только благодаря непостижимому Де Хеа и его двум сэйвам.Отстаивать нули становилось тяжело, а на ещё более кошмарное испытание свою команду обрёк Андер Эррера. Два эпизода, тянувших на жёлтые, увенчались удалением испанца, смехом Моуринью и крахом какой-либо атакующей игры гостей. Возможно, Оливер мог пожалеть Эрреру, но Андер не особо жалел Азара, который убегал от него и его партнёров всегда, когда начинал бежать. Если Де Хеа походил на лучшего вратаря мира, то Азар – на лучшего дриблёра. При Жозе в прошлом сезоне он таки не был, вернее, был совсем никаким...«Манчестер Юнайтед» продержался до перерыва, максимально закрывшись, но основные трудности должны были начаться после перерыва.Не по трансферной стоимости, но по пользе для игры. В меньшинстве каждый игрок «МЮ» должен был отрабатывать и за себя, и за того парня, к чему Поль Погба оказался не готов. Драгоценный француз не успел помешать Канте нанести роковой удар, хотя имел такую возможность. Это был 2-й мяч восхитительного опорника за «Челси» и 2-й в ворота «Манчестер Юнайтед».Нейтральные болельщики могли быть обрадованы, что им не придётся смотреть дополнительное время, в «Манчестер» вообще не верилось. Игра в меньшинстве, без Ибрагимовича, против «Челси», перевес не упускающего в принципе. Казалось, шансов никаких, но простой вынос на Рэшфорда привёл к отличному проходу Маркуса в стиле Азара и ужасному завершающему удару в Куртуа.Время работало на «Челси», но хозяева и не помышляли о его затяжке, а наоборот взвинчивали темп. Моуринью мог посокрушаться нереализованному моменту Рэшфорда, но после этого «Манчестер» отскочил раза 4, так что на нереализацию сетовать должен был «Челси». Преимущество носило постоянный и колоссальный характер, а бессильный против всего этого «Юнайтед» просто терпел и ждал. То ли нового шанса, то ли просто финального свистка. Счёт оставался минимальным, однако «Челси» вполне наиграл на октябрьские 4:0, пусть и в большинстве.Гостей можно было похвалить за терпение, за стойкость, но в футбол они сегодня не играли, не сподобились даже на толковый навал, а Жозе не сподобился на выход Маты. Да, многое испортило удаление Эрреры, но план Моуринью начал валиться ещё до этого. «МЮ» по-прежнему имеет мало общего с топ-командой, очень зависит от Ибрагимовича и близко не является отлаженным механизмом, которым был сегодня перемолот.: Куртуа - Давид Луиз, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта - Матич, Мозес, (Зума, 90), Виллиан, (Фабрегас, 85), Канте, Азар - Диего Коста, (Бачуайи, 90+3).: Де Хеа - Джонс, Смоллинг, Рохо, Валенсия - Мхитарян, (Феллайни, 40), Эррера, Янг, (Лингард, 86), Погба, Дармиан - Рэшфорд.Эррера, 25, Янг, 84, Коста, 90+1Эррера, 38