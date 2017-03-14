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После эры Эрреры. "Челси" раздавил "Манчестер Юнайтед"

После эры Эрреры. "Челси" раздавил "Манчестер Юнайтед"«Манчестер Юнайтед» оставался единственной английской командой, ещё не вылетавшей из турниров: Кубок Лиги выигран, борьба в Лиге Европы продолжится в четверг. Но вылет в 1/4 финала Кубка Англии читался: на сей раз Моуринью, лишившийся Андера Эрреры, проиграл на «Стэмфорд Бридж» не позорно по счёту, но очень однозначно по сути.





Не под Бердыева, а под Конте

Увидев схему с тремя центральными защитниками в «Ростове», многие подумали, что это эксклюзивная придумка Жозе для Бердыева. Оказалось, это была репетиция новой формации перед игрой на «Стэмфорд Бридж», где Моуринью уже получал 4 безответных мяча. Кроме того, острые локти и крутой нрав Златана вынудили португальца отправлять в нападение Рэшфорда, а Мате и Лингарду тренер предпочёл Янга. У Конте все максимально стабильно и беззаботно, разве что сегодня появился Виллиан, а не Педро.



Поднять голову из окопов и осмотреться

Помнится, в другом большом выездном матче этого сезона против «Ливерпуля» команда Моуринью довольно активна провела стартовый отрезок, но большую часть встречи стояла на нули. В начале сегодняшней игры «Манчестер Юнайтед» тоже потрогал мячик, побегал на чужой половине, но продолжалось это недолго.

Он душу дьяволу продал...

Ну а как ещё объяснить то, что творит Давид Де Хеа? Лучший, на мой взгляд, вратарь мира. Минуте к 15-й «Челси» прихватил мяч, занялся перекатом между защитниками, но уже тогда стало ясно: сейчас инициативу хозяева прихватят. А они её мгновенно вырвали. Азар со своим потрясающим дриблингом весь 1-й тайм пускал к дьяволу все планы Моуринью по сдерживанию с пятью или даже шестью защитниками. Убереглись от пропущенного гола в первые 20 минут манкунианцы только благодаря непостижимому Де Хеа и его двум сэйвам.

Эррерово...

Отстаивать нули становилось тяжело, а на ещё более кошмарное испытание свою команду обрёк Андер Эррера. Два эпизода, тянувших на жёлтые, увенчались удалением испанца, смехом Моуринью и крахом какой-либо атакующей игры гостей. Возможно, Оливер мог пожалеть Эрреру, но Андер не особо жалел Азара, который убегал от него и его партнёров всегда, когда начинал бежать. Если Де Хеа походил на лучшего вратаря мира, то Азар – на лучшего дриблёра. При Жозе в прошлом сезоне он таки не был, вернее, был совсем никаким...



«Манчестер Юнайтед» продержался до перерыва, максимально закрывшись, но основные трудности должны были начаться после перерыва.

Канте > Погба

Не по трансферной стоимости, но по пользе для игры. В меньшинстве каждый игрок «МЮ» должен был отрабатывать и за себя, и за того парня, к чему Поль Погба оказался не готов. Драгоценный француз не успел помешать Канте нанести роковой удар, хотя имел такую возможность. Это был 2-й мяч восхитительного опорника за «Челси» и 2-й в ворота «Манчестер Юнайтед».

Ниточка надежды

Нейтральные болельщики могли быть обрадованы, что им не придётся смотреть дополнительное время, в «Манчестер» вообще не верилось. Игра в меньшинстве, без Ибрагимовича, против «Челси», перевес не упускающего в принципе. Казалось, шансов никаких, но простой вынос на Рэшфорда привёл к отличному проходу Маркуса в стиле Азара и ужасному завершающему удару в Куртуа.

Добивая интригу

Время работало на «Челси», но хозяева и не помышляли о его затяжке, а наоборот взвинчивали темп. Моуринью мог посокрушаться нереализованному моменту Рэшфорда, но после этого «Манчестер» отскочил раза 4, так что на нереализацию сетовать должен был «Челси». Преимущество носило постоянный и колоссальный характер, а бессильный против всего этого «Юнайтед» просто терпел и ждал. То ли нового шанса, то ли просто финального свистка. Счёт оставался минимальным, однако «Челси» вполне наиграл на октябрьские 4:0, пусть и в большинстве.

Гостей можно было похвалить за терпение, за стойкость, но в футбол они сегодня не играли, не сподобились даже на толковый навал, а Жозе не сподобился на выход Маты. Да, многое испортило удаление Эрреры, но план Моуринью начал валиться ещё до этого. «МЮ» по-прежнему имеет мало общего с топ-командой, очень зависит от Ибрагимовича и близко не является отлаженным механизмом, которым был сегодня перемолот.

Кубок Англии

1/4 финала

"Челси" - "Манчестер Юнайтед" 1:0


Голы: Канте, 54


"Челси": Куртуа - Давид Луиз, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта - Матич, Мозес, (Зума, 90), Виллиан, (Фабрегас, 85), Канте, Азар - Диего Коста, (Бачуайи, 90+3).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Джонс, Смоллинг, Рохо, Валенсия - Мхитарян, (Феллайни, 40), Эррера, Янг, (Лингард, 86), Погба, Дармиан - Рэшфорд.

Предупреждения: Эррера, 25, Янг, 84, Коста, 90+1

Удаление: Эррера, 38

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Челси Манчестер Юнайтед Эррера Канте
Сегодня, 00:41
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№1 Написал: Седой Россия (Сегодня, 03:28) #
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Болеет за:
ЦСКА
Написано хорошо, но ошибок и по орфографии и по сути много. А Челси-молодцы!


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Регистрация: 16.08.2008
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