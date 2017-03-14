Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Роман Широков: победный характер "Спартака" закаляется в таких матчах, как с "Анжи"

Экс-полузащитник "Спартака" Роман Широков прокомментировал победу красно-белых над "Анжи" (1:0) в матче 19-го тура РФПЛ и поделился мнением о шансах москвичей на титул.

"8 очков отрыва - не повод для "Спартака" быть уверенным, что никто из преследователей его не догонит. Однако хороший задел на остаток чемпионата победой над "Анжи" красно-белые себе создали. Хотя игрой в первом тайме они наверняка неслабо подпортили нервы болельщикам.

Не сказал бы, что "Спартак" показывает феерический футбол, но чемпионат выигрывает команда, которая побеждает. За счёт фарта, класса или ещё чего-то – не важно. Главное, что есть победы, а какие они – 1:0, 2:1 – не имеет значения. В конце сезона, когда все будут праздновать чемпионство, никто не вспомнит об этом.

Да и во втором тайме с "Анжи" "Спартак" выглядел убедительно, но важнее всего: красно-белые давили соперника до тех пор, пока не добились своего. Игра не была яркой, но "Спартак" постоянно держал в напряжении оборону "Анжи" не просто подходами, но и постоянными подачами, врываниями, плюс отлично накрывали гостей, если теряли мяч – не давали сопернику прийти в себя.

Всё это привело к тому, что в какой-то момент оборона "Анжи" не уследила за Самедовым в не самом сложном эпизоде. Рано называть такое проявление характера чемпионским, но это победный характер, который закаляется в каждом подобном матче. А таких "Спартак" уже провёл много в этом сезоне", - цитирует Широкова "Чемпионат".
Теги: Широков Спартак
Сегодня, 09:31
Напечатать
6
(6)
№6 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 10:09) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Макароны по-флотски,
Не согласен что первый тайм за ними так как моментов не было у них от слова ВООБЩЕ))))
Регистрация: 3.11.2016
№5 Написал: Макароны по-флотски (Сегодня, 09:57) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: сектант
Цитата: Макароны по-флотски
Анжи крепко смотрелся,явные сдвиги в игре.

Первый тайм и то благодаря постоянным обрезам Спартаковцев,во втором тайме им реально повезло что счет не стал 2 или 3:0

Ну первый тайм за ними,второй за нами,а главное счёт на табло.
Регистрация: 7.02.2017
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 09:55) #
  • -10
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
расхрюкался confused


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№3 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 09:51) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Макароны по-флотски
Анжи крепко смотрелся,явные сдвиги в игре.

Первый тайм и то благодаря постоянным обрезам Спартаковцев,во втором тайме им реально повезло что счет не стал 2 или 3:0
Регистрация: 3.11.2016
№2 Написал: Макароны по-флотски (Сегодня, 09:49) #
  • -1
  •  (3)

Анжи крепко смотрелся,явные сдвиги в игре.
Регистрация: 7.02.2017
№1 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 09:37) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Прав в чем то,помниться к примеру в прошлом году так кони взяли золото,там куча матчей была по 1:0.
Регистрация: 3.11.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.