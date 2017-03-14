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"Челси" сыграет с "Тоттенхэмом", а "Манчестер Сити" - с "Арсеналом" в Кубке Англии

Состоялась жеребьевка Кубка Англии на стадии 1/2 финала, передает BBC.

Пары распределились следующим образом:

"Челси" - "Тоттенхэм Хотспур"

"Арсенал" - "Манчестер Сити"

Оба матча состоятся в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Игры пройдут 22 и 23 апреля.
Теги: Челси Тоттенхэм Арсенал Манчестер Сити
Сегодня, 10:56
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№2 Написал: Nister19 Ульяновск (Сегодня, 12:12) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Арсенал, твой последний шанс в этом сезоне...


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Регистрация: 1.03.2017
№1 Написал: 1964netto_ Казахстан (Сегодня, 11:33) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Синим удачи!!!


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Спартак (Москва) с 1978 года и навсегда!!!
Регистрация: 17.05.2009
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