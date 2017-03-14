"Челси" сыграет с "Тоттенхэмом", а "Манчестер Сити" - с "Арсеналом" в Кубке Англии

Состоялась жеребьевка Кубка Англии на стадии 1/2 финала, передает BBC.



Пары распределились следующим образом:



"Челси" - "Тоттенхэм Хотспур"



"Арсенал" - "Манчестер Сити"



Оба матча состоятся в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Игры пройдут 22 и 23 апреля.