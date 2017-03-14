Тибо Куртуа: я не собираюсь переходить в "Реал"

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа заявил, что не собирается в ближайшее время переходить в "Реал", о чем ранее сообщалось в СМИ."Я не намерен переходить в "Реал". В данный момент я наслаждаюсь успехами, которых мы добиваемся. Я полностью сосредоточен на своих задачах. Английским владею с 10 лет", - заявил Куртуа.