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Тибо Куртуа: я не собираюсь переходить в "Реал"

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа заявил, что не собирается в ближайшее время переходить в "Реал", о чем ранее сообщалось в СМИ.

"Я не намерен переходить в "Реал". В данный момент я наслаждаюсь успехами, которых мы добиваемся. Я полностью сосредоточен на своих задачах. Английским владею с 10 лет", - заявил Куртуа.

Газета.ru
Теги: Куртуа Челси
Сегодня, 11:59
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