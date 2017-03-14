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Сын Юрия Семина возглавил "Мордовию"

Победу над "Нефтехимиком" (1:0) в матче 26-го тура первенства ФНЛ "Мордовия" де-юре одержала под руководством нового главного тренера - Андрея Семина.

Де-факто командой тем не менее по-прежнему продолжает руководить Марат Мустафин. Но поскольку у него нет лицензии Pro, главным тренером заявлен сын Юрия Семина. До этого Семин-младший работал в "Знамя Труда", а ранее входил в тренерский штаб саранской команды, когда тот возглавлял его отец.

Летом Мустафин пройдет обучение и получит необходимую лицензию, передает "Sportbox".
Теги: Семин Мордовия
Сегодня, 11:57
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