Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Александр Самедов: Черчесов способен добиться успеха со сборной

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов считает, что наставник сборной России Станислав Черчесов способен добиться успеха с национальной командой.

– Как думаете, у нынешнего главного тренера сборной Станислава Черчесова что-нибудь получится?

– Получится. Как футболист, находящийся внутри команды, я просто по-другому не могу сказать. Для чего мне тогда выходить играть за сборную, если я в это не верю? Мы стараемся.

– Почему не получилось у Слуцкого, Капелло, Адвоката?

– Частично не получилось. Ведь сборная выходила в финальную часть мирового и европейского первенств. На чемпионате мира-2014 и на Euro-2016 была абсолютно разная атмосфера в команде. На чемпионате мира мы были зажатыми. На Euro все было гораздо позитивнее, мы были раскрепощены.

Но в итоге результат примерно одинаковый: провал. Но не потому, что это, как говорят, "наш уровень". Мы могли и были обязаны лучше выступить и в Бразилии, и во Франции. Чего-то не хватило. Не знаю чего.

АиФ
Теги: Самедов Черчесов Сборная России
Сегодня, 12:12
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.