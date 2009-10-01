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Комиссия РФС признала верными ключевые решения судьи в матче "Амкар" - "Зенит"

Контрольно-квалификационная комиссия РФС признала верными ключевые решения арбитров в матче 19-го тура "Амкар" - "Зенит" (1:0). Об этом рассказал представитель департамента судейства и инспектирования РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин.

"На седьмой минуте матча в ситуации "гол - не гол" комиссия единогласно постановила, что невозможно по представленным и имеющимся видеоматериалам определить, пересек мяч линию ворот или нет. Но в той же ситуации ассистент главного арбитра Ринат Деушев ошибочно не зафиксировал "вне игры" у игрока "Зенита" Нету.

На 22-й минуте судья Евгений Турбин принял верное решение отменить гол "Зенита" по причине того, что изначально свободный удар был выполнен очевидно не с того места, где Артем Дзюба нарушил правило "вне игры".

На 33-й минуте ассистент судьи Антон Кобзев правильно засчитал гол в ворота команды "Зенит", поскольку игрок "Амкара" не находился в положении "вне игры". На второй компенсированной к первому тайму минуте Турбин ошибочно не вынес предупреждение игроку "Зенита" Хави Гарсии.

На 67-й минуте Турбин принял верное решение продолжить игру, поскольку нарушения правил против Дзюбы в штрафной "Амкара" не было", - передает слова Калошина "Р-Спорт".
Сегодня, 15:48
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№46 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 17:53) #
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Болеет за:
«Зенит»
Все видели гол кроме членов (комиссии РФС). Наели рожи аж глаза не открываются.


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014
№45 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 17:46) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Я-Спартач
Цитата: Odyssey
Есть такое понятие в любой системе: ,,не допусти прецедент,, Поэтому другого исхода и быть не могло, они прекрасно понимают несовершенство нашей футбольной системы. Им не нужны разбор полётов на серьёзно уровне. Признай бы правоту за Зенитом, они бы нарвались на ненужные волнения, а так приняв сторону ,,беззащитного,, они оставили систему нетронутой. Тут не в Зените или Амкаре дело и никто никого не покупает, просто банально нет профессиональной системы у нас. А посему чтоб на это не указывали, надо защищать бедных, так как это невелирует видимые недостатки, все думают что справедливость, а на самом деле бездарность... Теперь понимаете что мы действительно не футбольная страна?



я так понимаю до этого отродье миллер-гиннер только и делали,что развивали Российский футбол,да?

Миллер, Гиннер это коммерсанты которые извлекают прибыль из футбола. Вы не о тех.Или вы думаете в Германии футбольный переворот в плане молодёжи сделали владельцы клубов?
Регистрация: 27.08.2008
№44 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 17:39) #
  • +2
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online

Тут конфуз, конечно. Никто не ожидал. Еще, пожалуйста, пять телевизоров. И одну приставку игровую.
Регистрация: 3.03.2007
№43 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 17:27) #
  • +3
  •  (5)
online

Контрольно-квалификационная комиссия РФС признала верными ключевые решения арбитров в матче 19-го тура "Амкар" - "Зенит" (1:0). Об этом рассказал представитель департамента судейства и инспектирования РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин.

Неужели в нашем чемпионате хоть что-то стало меняться в лучшую сторону??? flushed
Три раза сплюну и постучу по НАТУРАЛЬНОМУ дереву: а то ещё кто-нибудь о Полене подумает. smile
Регистрация: 6.08.2008
№42 Написал: vertel латвия (Сегодня, 17:23) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Кто бы сомневался, что так и будет!
Регистрация: 13.11.2009
№41 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 17:22) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну все верно кроме первого гола, понятно что определить в игре взятие ворот арбитрам было не возможно, только с видеоповторов , соответственно казнить смысла нет , тем более что Нету был вне игры.
Регистрация: 2.02.2012
№40 Написал: буч (Сегодня, 17:08) #
  • +2
  •  (12)
online

А в Питере - ныть,

В Питере - ныть,

В Питере тире ныть!)))
Регистрация: 13.03.2017
№39 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 17:06) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Odyssey
Есть такое понятие в любой системе: ,,не допусти прецедент,, Поэтому другого исхода и быть не могло, они прекрасно понимают несовершенство нашей футбольной системы. Им не нужны разбор полётов на серьёзно уровне. Признай бы правоту за Зенитом, они бы нарвались на ненужные волнения, а так приняв сторону ,,беззащитного,, они оставили систему нетронутой. Тут не в Зените или Амкаре дело и никто никого не покупает, просто банально нет профессиональной системы у нас. А посему чтоб на это не указывали, надо защищать бедных, так как это невелирует видимые недостатки, все думают что справедливость, а на самом деле бездарность... Теперь понимаете что мы действительно не футбольная страна?



я так понимаю до этого отродье миллер-гиннер только и делали,что развивали Российский футбол,да?


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№38 Написал: буч (Сегодня, 17:01) #
  • +3
  •  (11)
online

контрольный по цыганским яйцам)))вери гуд))
Регистрация: 13.03.2017
№37 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 16:59) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
кстате))

голубозадым клоунам невдомёк,что они УЖЕ настроили против себя весь судейский корпус-там , худо-бедно , но солидарность присутствует!

теперь,отзалупившись,будут получать "по всем правилам"))
Это как,живя в одном городе,провоцировать и доёбываться до Гаишников)


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№36 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 16:59) #
  • -8
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Есть такое понятие в любой системе: ,,не допусти прецедент,, Поэтому другого исхода и быть не могло, они прекрасно понимают несовершенство нашей футбольной системы. Им не нужны разбор полётов на серьёзно уровне. Признай бы правоту за Зенитом, они бы нарвались на ненужные волнения, а так приняв сторону ,,беззащитного,, они оставили систему нетронутой. Тут не в Зените или Амкаре дело и никто никого не покупает, просто банально нет профессиональной системы у нас. А посему чтоб на это не указывали, надо защищать бедных, так как это невелирует видимые недостатки, все думают что справедливость, а на самом деле бездарность... Теперь понимаете что мы действительно не футбольная страна?
Регистрация: 27.08.2008
№35 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 16:50) #
  • +9
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
По мне гол больше был чем нет,но судье было пистец как сложно разобраться в этой ситуации,да он выбрал не сторону зенита и чтож теперь??)))Не всегда все должно трактоваться в пользу газпрома,по пенальти точно не было,дзю еще так руками взмахнул))))вообщем самим нужно выигровать а не ныть.Все точка,хватит истерик очков вам это не добавит.В каждом сезоне таких эпизодов полно,можно по новой запустить шарманку игры зенит ростов например или еще что то..толку 0.
Регистрация: 3.11.2016
№34 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:49) #
  • +6
  •  (16)

Цитата: tfu
подножка в штрафной не пенальти

Дзюба симулянт. Очень надеюсь, что до конца чемпионата, судьи научат Артема вести себя правильно в штрафной. А то два метра, и от легкого ветерка падает как подкошенный. Желтую ему нужно было давать , а не пеналь ставить в ворота Амкара.
Турбин оказывается в вашу пользу судил.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№33 Написал: Кирилл мясо (Сегодня, 16:47) #
  • 0
  •  (12)

Цитата: tfu
Офсайд в воротах, мяч за линией не гол, подножка в штрафной не пенальти, красную кому захотелось тому и показали (у российского футбола свои правила)


он препятствовал игроку Амкара к доступу к мячу, игрок Амкара сыграл бы в мяч, т.е. Нету был в игровом эпизоде
Регистрация: 15.02.2017
№32 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 16:47) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Локомотив»
Да... Тот самый случай когда "...все божья роса!"
Регистрация: 3.06.2014
№31 Написал: Батька (Сегодня, 16:47) #
  • +8
  •  (10)

Гинер ослов тащит в ЛЧ !! Всех судей зарядил ))
Регистрация: 9.09.2016
№30 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:46) #
  • +1
  •  (11)

Цитата: Алексей2010
Арбитр не то что прав, нет, еще и не наказал питерских, когда наказать было надо.


Тут выходит , что нужно покопаться в этой ситуации. Куча свистков в пользу бомжей, не показал пару желтых карточек тем же бомжам. Я в ахyе!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№29 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 16:45) #
  • -3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Офсайд в воротах, мяч за линией не гол, подножка в штрафной не пенальти, красную кому захотелось тому и показали (у российского футбола свои правила)


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№28 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:43) #
  • +2
  •  (14)

Цитата: oukb8071988
я вообще сразу не понял, отчего бомбануло у бомжей..

Как это сразу не понял? Им не понравилось честное судейство Турбина. Они привыкли, что их судят как самых блатных. Да еще и Амкар забил гол. Тут еще и Спартак выиграл свой матч. Вот и закатили массовую истерику от своего бессилия.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№27 Написал: Colambous Переехал (Сегодня, 16:43) #
  • -5
  •  (11)

Приняла и приняла,как-то срать на их решения...Там хохлы рулят Бутенко,Будогосский и чтобы они не поддержали своего Федуна...Мафия там,конкретная причем.
Регистрация: 24.11.2016
№26 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 16:39) #
  • -7
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Вот уж точно -судей на мыло-именно тот случай....
Регистрация: 15.03.2009
№25 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 16:38) #
  • +5
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
Разжевали и по полочкам разложили. Арбитр не то что прав, нет, еще и не наказал питерских, когда наказать было надо. А Гарсия от безнаказанности скоро будет с ноги бошки соперникам сносить. Всё ж позволено.
А они воем воют.
Вот неблагодарные.


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№24 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:38) #
  • -8
  •  (18)
online
Болеет за:
«Зенит»
да ясно всё..."честь мундира" и всё такое


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№23 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 16:29) #
  • +6
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Да !!! Всё, что я написал , ещё 3 дня тому назад : один в один с решением комиссии РФС ! Всё, что пытались втюхать бомжи, здесь на ветке и ими же подобные , цыга , звездобол Дзю - всё это балекое от футбольных правил ! Я говорил, что первенство Люберецкого района и ПЛ - это одно и то же ! Футбольные правила. никто не отменял, даже на первенство водокачки ! Если мяч летит в Нету и тот стоит в оФФсайде, то по правилам это положение вне игры и штрафной от ворот , а не гол , . По поводу другого гола якобы Дзюбы , я после матча написал, что вратарь Амкара откинул мяч к той точке где было вне игры ,,, а Дзюба сученок и провакатор, раздул вместе с карманным Гореловым, что якобы ... вратарь пробил и можно дескать было играть... Но я
, в отличии от некоторых, внимательно смотрю футбол и вижу, что происходит на поле, а не подаюсь провакаторам Дзю и горе - комментаторам . Я и вчера написал, что Дзю гнида безмозглая ... вратарь не пробивал, а откинул мяч на несколько метров, что было озвученно судьёй . И про падение дерева : то же сразу и до сегодняшнего дня доказывал, что Дзюба, никакой не футболист, а симулянт и правокатор, за эти падение, в нормальном обществе поепальнику можно схлопотать, а не пенальти. У нас где я играю - давно бы получил...и никогда больше не падал...
Регистрация: 10.01.2014
№22 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 16:22) #
  • +6
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Гол возможно и был, но всем очевидно, что ни главный судья, ни линейный, в силу помех не могли видеть взятия ворот, и с какого перепугу они должны были засчитывать гол, только из-за того, что это был Зенит. Это возможно ошибка арбитра, но ни как не преднамеренное убийство Зенита, как хотят это показать. А если это заговор Москвы, то кто стоит за всем этим стоит: Федун или Гинер или они объединились, а может Мутко или С. Иванов или сам Путин?


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SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008
№21 Написал: Макароны по-флотски (Сегодня, 16:21) #
  • +2
  •  (10)

Цитата: Александр Иванов
Цитата: OgreGate
Где-то над болотом, на ветке, на веревочке, тихо раскачивается старый Плеснинг. Под ним сидит грустный Обтекай - он занят привычным делом(у повешенных расслабляются сфинктеры, а Обтекай уселся прямо под Плеснингом). Горлов надорвал голос и анус, Боярский съел любимую бомжешляпу, и лишь в семье булановых все по-прежнему - хором поют "я плачу" laughing

Я вот вас не понимаю: сидите как бабьё поганое и гоните друг на друга в сети. Стыдно за вас всех. Встретьтесь как мужчины и решите свои вопросы, а не гоните тут друг на друга, размахивая косичками на головах.

Цитата: Макароны по-флотски
Бомжи,вам надо не телевизор покупать, а дирижабль, чтобы вас туда всех запихнуть всю вашу шоблу-eблy и отправить не в Севастополь, а в далекий космос ко всем ..уям, навсегда!!!

То же самое тебе: найди болельщика "зенита" и тяфкни ему в лицо, что ты тут-то распинаешься?) тут ты никто, да и на улице, вероятнее всего, тоже)

Да я щас все брошу и побегу искать болельщика Зенита. Пшёл на .уй.
Регистрация: 7.02.2017
№20 Написал: Close M. city (Сегодня, 16:20) #
  • +8
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Что и требовалось доказать.


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21\13
Регистрация: 25.01.2006
№19 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 16:19) #
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: OgreGate
Где-то над болотом, на ветке, на веревочке, тихо раскачивается старый Плеснинг. Под ним сидит грустный Обтекай - он занят привычным делом(у повешенных расслабляются сфинктеры, а Обтекай уселся прямо под Плеснингом). Горлов надорвал голос и анус, Боярский съел любимую бомжешляпу, и лишь в семье булановых все по-прежнему - хором поют "я плачу" laughing

Я вот вас не понимаю: сидите как бабьё поганое и гоните друг на друга в сети. Стыдно за вас всех. Встретьтесь как мужчины и решите свои вопросы, а не гоните тут друг на друга, размахивая косичками на головах.

Цитата: Макароны по-флотски
Бомжи,вам надо не телевизор покупать, а дирижабль, чтобы вас туда всех запихнуть всю вашу шоблу-eблy и отправить не в Севастополь, а в далекий космос ко всем ..уям, навсегда!!!

То же самое тебе: найди болельщика "зенита" и тяфкни ему в лицо, что ты тут-то распинаешься?) тут ты никто, да и на улице, вероятнее всего, тоже)
Регистрация: 8.11.2015
№18 Написал: DimonSM Белая Русь (Сегодня, 16:17) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
как бы и в "СЭ" разобрали эпизоды, где подтвердили слова КДК..

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Регистрация: 17.07.2014
№17 Написал: Макароны по-флотски (Сегодня, 16:15) #
  • +4
  •  (8)

Цитата: ssskkkbbb
Цитата: Макароны по-флотски
Бомжи,вам надо не телевизор покупать, а дирижабль, чтобы вас туда всех запихнуть всю вашу шоблу-eблy и отправить не в Севастополь


Шикарный город - Севастополь. Там нет тебя долбоеба

Дoлбаеба ты каждый день в луже видишь в отрожении когда к своей коробке ползешь.
Регистрация: 7.02.2017
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