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Комиссия РФС признала верными ключевые решения судьи в матче "Амкар" - "Зенит"
Контрольно-квалификационная комиссия РФС признала верными ключевые решения арбитров в матче 19-го тура "Амкар" - "Зенит" (1:0). Об этом рассказал представитель департамента судейства и инспектирования РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин.
"На седьмой минуте матча в ситуации "гол - не гол" комиссия единогласно постановила, что невозможно по представленным и имеющимся видеоматериалам определить, пересек мяч линию ворот или нет. Но в той же ситуации ассистент главного арбитра Ринат Деушев ошибочно не зафиксировал "вне игры" у игрока "Зенита" Нету.
На 22-й минуте судья Евгений Турбин принял верное решение отменить гол "Зенита" по причине того, что изначально свободный удар был выполнен очевидно не с того места, где Артем Дзюба нарушил правило "вне игры".
На 33-й минуте ассистент судьи Антон Кобзев правильно засчитал гол в ворота команды "Зенит", поскольку игрок "Амкара" не находился в положении "вне игры". На второй компенсированной к первому тайму минуте Турбин ошибочно не вынес предупреждение игроку "Зенита" Хави Гарсии.
На 67-й минуте Турбин принял верное решение продолжить игру, поскольку нарушения правил против Дзюбы в штрафной "Амкара" не было", - передает слова Калошина "Р-Спорт".
"На седьмой минуте матча в ситуации "гол - не гол" комиссия единогласно постановила, что невозможно по представленным и имеющимся видеоматериалам определить, пересек мяч линию ворот или нет. Но в той же ситуации ассистент главного арбитра Ринат Деушев ошибочно не зафиксировал "вне игры" у игрока "Зенита" Нету.
На 22-й минуте судья Евгений Турбин принял верное решение отменить гол "Зенита" по причине того, что изначально свободный удар был выполнен очевидно не с того места, где Артем Дзюба нарушил правило "вне игры".
На 33-й минуте ассистент судьи Антон Кобзев правильно засчитал гол в ворота команды "Зенит", поскольку игрок "Амкара" не находился в положении "вне игры". На второй компенсированной к первому тайму минуте Турбин ошибочно не вынес предупреждение игроку "Зенита" Хави Гарсии.
На 67-й минуте Турбин принял верное решение продолжить игру, поскольку нарушения правил против Дзюбы в штрафной "Амкара" не было", - передает слова Калошина "Р-Спорт".
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