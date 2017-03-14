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Около ста болельщиков "Ростова" поддержат команду в матче с "МЮ"

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между "Ростовом" и "Манчестер Юнайтед" посетит более ста поклонников донского клуба, сообщил "Р-Спорт" пресс-атташе ростовчан Иван Бодылевский.

"На данный момент еще идет прием заявок, но точно можно говорить о том, что матч в Манчестере посетят 100 болельщиков ростовского клуба", - сказал Бодылевский.
Теги: Ростов Манчестер Юнайтед
Сегодня, 16:05
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 16:12) #
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Вся Россия будет болеть за Ростов , Ребята знают что делать. главное что бы судейство было нормальное, удачи Ребята.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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