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Андре Силва: у "Порту" ещё есть шанс, чтобы выбить "Ювентус"

Нападающий "Порту" Андре Силва оптимистично настроен перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса, несмотря на поражение в первой встрече (0:2).

"Нельзя ехать на матч с мыслями, что всё решено. Уверен, что у нас ещё есть шанс, чтобы выбить "Ювентус" и выйти в четвертьфинал. Хочется верить в то, что мы сможем прервать беспроигрышную домашнюю серию туринского клуба, - цитирует игрока Gazzetta dello Sport.
Теги: Порту Ювентус
Сегодня, 16:24
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№1 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 16:57) #
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Не надо, ребят, не напрягайтесь...

Мы Вам скажем спасибо за проигрыш и пожелаем удачи в личной жизни!
Регистрация: 21.09.2015
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