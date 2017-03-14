Андре Силва: у "Порту" ещё есть шанс, чтобы выбить "Ювентус"

Нападающий "Порту" Андре Силва оптимистично настроен перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса, несмотря на поражение в первой встрече (0:2).



"Нельзя ехать на матч с мыслями, что всё решено. Уверен, что у нас ещё есть шанс, чтобы выбить "Ювентус" и выйти в четвертьфинал. Хочется верить в то, что мы сможем прервать беспроигрышную домашнюю серию туринского клуба, - цитирует игрока Gazzetta dello Sport.