Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Эктор Бельерин ведет переговоры с "Барселоной"

Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин начал переговоры о трансфере в "Барселону", сообщает The Sun.

Агент испанского футболиста уже находится в Каталонии, где и будет идти обсуждение деталей контракта. Возможный трансфер игрока оценивается в 35 миллионов евро.
Теги: Арсенал Барселона Трансферы
Сегодня, 17:02
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.