Эктор Бельерин ведет переговоры с "Барселоной"

Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин начал переговоры о трансфере в "Барселону", сообщает The Sun.



Агент испанского футболиста уже находится в Каталонии, где и будет идти обсуждение деталей контракта. Возможный трансфер игрока оценивается в 35 миллионов евро.