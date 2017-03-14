Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Хавьер Дзанетти: "Интер" нацелен на великих игроков

Вице-президент "Интера" Хавьер Дзанетти рассказал о планах миланского клуба.

"Сунинг" - сильная группа с большим уважением к истории "Интера". У нас есть план по возвращению клуба на передовые позиции. "Интер" нацелен на великих игроков, независимо от национальности", - цитирует Дзанетти Football Italia.
Теги: Дзанетти Интер
Сегодня, 21:18
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.