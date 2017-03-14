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Хавьер Дзанетти: "Интер" нацелен на великих игроков
Вице-президент "Интера" Хавьер Дзанетти рассказал о планах миланского клуба.
"Сунинг" - сильная группа с большим уважением к истории "Интера". У нас есть план по возвращению клуба на передовые позиции. "Интер" нацелен на великих игроков, независимо от национальности", - цитирует Дзанетти Football Italia.
"Сунинг" - сильная группа с большим уважением к истории "Интера". У нас есть план по возвращению клуба на передовые позиции. "Интер" нацелен на великих игроков, независимо от национальности", - цитирует Дзанетти Football Italia.
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