Хавьер Дзанетти: "Интер" нацелен на великих игроков

Вице-президент "Интера" Хавьер Дзанетти рассказал о планах миланского клуба.



"Сунинг" - сильная группа с большим уважением к истории "Интера". У нас есть план по возвращению клуба на передовые позиции. "Интер" нацелен на великих игроков, независимо от национальности", - цитирует Дзанетти Football Italia.