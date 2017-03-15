Чемпионская игра. «Лестер» вернулся в прошлый сезон

Лига чемпионов



1/8 финала



Матч 1 - 1:2



"Лестер Сити" - "Севилья" 2:0



Голы: Морган, 27, Олбрайтон, 54

«Матч-ТВ» зачем-то решил показать в федеральном эфире противостояние, в котором всё уже было решено (нет, «Порту» – не «Барса»), но настоящая шекспировская драма могла разыграться и разыгралась в Англии.Весь мир поражался, как можно было уволить Клаудио Раньери, но, как показывает практика, это был случай, когда ради общего дела стоило преодолеть чувство громадной благодарности к одному человеку. К ответной встрече с «Севильей» «Лестер» подходил с двумя победами над «Ливерпулем» и «Халлом» под руководством Шекспира и одним мячом дефицита.Кто-то делает ставку на ударное начало, ставит цель забить быстрый гол (что было бы логично при атакующем составе гостей). Кто-то начинает надёжно и осторожно, ждёт ошибки соперника, особенно когда имеет преимущество. Если по игре «Севильи» попытаться понять, каков был план Сампаоли, то получится нелепость: Хорхе будто бы велел своим парням ни черта не делать и ждать пропущенного мяча.В первом матче «Севилья» возила «Лестер». Намеренно избегаю слова «этот», потому что «Лестер» тогда был совсем другой, несмотря на хороший счёт 1:2. И всё же андалусийцы производили очень сильное впечатление, контролировали мяч, прижимали соперника. Здесь «Севилья» не могла выбраться из-под прессинга, с трудом продиралась на чужую половину, а Самиру Насри оставалось только лупить Ндиди по ногам в приступе бесящего бессилия. Варди не давал Парехе даже тупо выбить мяч вперёд.Мы уже подзабыли, как выглядит «Лестер» нормального человека, ведь в этом сезоне видим только «Лестер» курильщика. Однако стоило уйти Раньери – как время было отмотано назад, а чемпионская команда вернулась на «Кинг Пауэр». Прессинг, быстрая доставка мяча вперёд, отличная движение, жёсткая борьба – команда, которая в том же составе, за исключением сменившего Мусу Окадзаки, 3 недели назад была бессильна, не узнавалась.Правда, с остротой у хозяев не клеилось, через 3-х центральных защитников пробиться им было нелегко. Столкнувшиеся с прозой жизни подшефные Шекспира по максимуму старались использовать любой шанс, вплоть до аута от Кристиана Фухса, который превращался в полноценный стандарт из-за приходов в штрафную Роберта Хута.Однако результат обеспечил другой центральный защитник и не благодаря ауту. Подача со штрафного нашла колено богатыря ямайского Моргана, который продавил Меркадо, а после понёсся отмечать важнейший гол.«Севилья» встрепенулась незамедлительно, будто на самом деле ждала пропущенного мяча, но штурм гостей был сколь ярок, столь и непродолжителен.Хотя нет, не всё у «Лестера» было в полном порядке. Свой первый момент после перерыва «Севилья» создала на 53-й минуте. Вернее, моментом дальний удар Эскюдеро стал только когда достиг перекладины. А сразу после этой невезухи и ужасного добивания Бен-Йедера ещё и Рами, снимая кросс, вынес мяч прямо на Олбрайтона, который сделал всё как надо. В принципе, ситуация для «Севильи» изменилась не принципиально: атаковать и забивать она была должна в любом случае, но более права на ошибку не имела, да и гол гарантировал только овертайм.Время шло, а «Лестер» по-прежнему навязывал «Севилье» свою игру, не давал создавать моменты и выигрывал борьбу. Англичане оборонялись всей командой и в первом матче, но здесь ни о каких свободных зонах уже и заикаться не приходилось. Гостям было очень тяжело, а Самир Насри взял и как ребёнок поддался на провокацию Варди. Джейми здорово изобразил зидановский удар и заработал для соперника удаление. Насри показал, что «Манчестер Сити» вряд ли стоит на него рассчитывать: в важнейшем матче сезона он дважды просто психанул и подвёл команду.Когда болельщики «Севильи» потихоньку начали прощаться с надеждами, счастье привалило. Витоло опередил Шмейхеля, подсёк над ним мяч и оказался сбит датчанином. К слову, если эту подсечку расценивать как удар, то можно было обойтись и без пенальти. Хуже того, трудно было расценивать как удар то, что с 11-метровой отметки изобразил Нзонзи – Шмейхель забрал мяч почти намертво. В 1-й встрече великолепный датчанин также обрадовал отца, тоже взяв пенальти и ещё чёртову тучу тяжелейших ударов.Потеря веры, неожиданный потрясающий шанс, бездарное его упущение – контраст эмоций был таков, что пропускавший первую встречу из-за дисквалификации Хорхе Сампаоли наработал на ещё одну. Шанс забить с пенальти так и остался для «Севильи» единственным по-настоящему голевым, все остальные она создала и запорола дома. Чемпион Англии «Лестер» в Лиге чемпионов напомнил «Севилье», что матчи её турнира играются в четверг.: Шмейхель, Симпсон, Фукс, Морган, Хут, Ндиди, Дринкуотер, Олбрайтон, Марез (Амарти, 90), Варди, Окадзаки (Слимани, 64): Рико, Эскудеро, Рами, Пареха, Меркадо (Мариано, 46), Сарабия (Йоветич, 46), Иборра, Н'Зонзи, Насри, Витоло, Бен-Йедер (Корреа, 68): Насри, 18, Витоло, 59, Насри, 74, Варди, 74, Шмейхель, 79, Ндиди, 84, Марез, 89: Насри, 74