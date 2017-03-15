Чемпионская игра. «Лестер» вернулся в прошлый сезон

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
03:12
Каспер Шмейхель стал первым вратарем, кто отбил два пенальти в двух матчах плей-офф Лиги чемпионов
Каспер Шмейхель стал первым вратарем, кто отбил два пенальти в двух матчах плей-офф Лиги чемпионов
02:06
Каспер Шмейхель и Пауло Дибала признаны УЕФА лучшими игроками в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов
Каспер Шмейхель и Пауло Дибала признаны УЕФА лучшими игроками в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов
Вчера 23:42
Владимир Левитин: Луческу говорит, что при судействе московских арбитров "Зенит" потерял много очков? В какой-то степени он прав (4)
Владимир Левитин: Луческу говорит, что при судействе московских арбитров "Зенит" потерял много очков? В какой-то степени он прав (4)
Вчера 23:19
Павел Гусев: моменты создаем, но не можем забить
Павел Гусев: моменты создаем, но не можем забить
Вчера 22:44
Луис Энрике может вернуться в "Рому"
Луис Энрике может вернуться в "Рому"
Вчера 22:30
Яя Туре: люди ждут, когда "Манчестер Сити" потерпит неудачу (1)
Яя Туре: люди ждут, когда "Манчестер Сити" потерпит неудачу (1)
Вчера 22:21
Марко Симич провёл первую тренировку в "Ростове" (1)
Марко Симич провёл первую тренировку в "Ростове" (1)
Вчера 22:13
"Лестер" - "Севилья": стартовые составы
"Лестер" - "Севилья": стартовые составы
Вчера 21:45
16-летний Арнор Гудьонсен подписал контракт с "Суонси" (1)
16-летний Арнор Гудьонсен подписал контракт с "Суонси" (1)
Вчера 21:26
Состав "Ростова" пополнил защитник сборной Черногории (13)
Состав "Ростова" пополнил защитник сборной Черногории (13)
Вчера 21:09
Валерий Карпин: "Ювентус" обыграет "Порту" со счетом 2:1 (1)
Валерий Карпин: "Ювентус" обыграет "Порту" со счетом 2:1 (1)
Вчера 20:43
Кай Хаферц не сыграет с "Атлетико" из-за экзаменов в школе (1)
Кай Хаферц не сыграет с "Атлетико" из-за экзаменов в школе (1)
Вчера 20:34
Молодежке "Зенита" засчитано техническое поражение в матче Viareggio Cup с "Эмполи" (11)
Молодежке "Зенита" засчитано техническое поражение в матче Viareggio Cup с "Эмполи" (11)
Вчера 20:26
Михаил Бирюков: Турбин сломал игру и сломался сам (51)
Михаил Бирюков: Турбин сломал игру и сломался сам (51)
Вчера 20:06
Карлос Бакка дисквалифицирован на одну игру (1)
Карлос Бакка дисквалифицирован на одну игру (1)
Вчера 19:11
"Арсенал" и "Бавария" проведут товарищеский матч (2)
"Арсенал" и "Бавария" проведут товарищеский матч (2)
Вчера 18:24
Дрис Мертенс хочет получать в "Наполи" 3 млн евро в год (2)
Дрис Мертенс хочет получать в "Наполи" 3 млн евро в год (2)
Вчера 18:16
Бернд Лено может сыграть с "Атлетико"
Бернд Лено может сыграть с "Атлетико"
Вчера 17:46
Валерий Овчинников: на данный момент главным конкурентом "Спартака" в РФПЛ является ЦСКА (33)
Валерий Овчинников: на данный момент главным конкурентом "Спартака" в РФПЛ является ЦСКА (33)
Чемпионская игра. «Лестер» вернулся в прошлый сезон
«Матч-ТВ» зачем-то решил показать в федеральном эфире противостояние, в котором всё уже было решено (нет, «Порту» – не «Барса»), но настоящая шекспировская драма могла разыграться и разыгралась в Англии.
Пришла пора расстаться
Весь мир поражался, как можно было уволить Клаудио Раньери, но, как показывает практика, это был случай, когда ради общего дела стоило преодолеть чувство громадной благодарности к одному человеку. К ответной встрече с «Севильей» «Лестер» подходил с двумя победами над «Ливерпулем» и «Халлом» под руководством Шекспира и одним мячом дефицита.
План отступления
Кто-то делает ставку на ударное начало, ставит цель забить быстрый гол (что было бы логично при атакующем составе гостей). Кто-то начинает надёжно и осторожно, ждёт ошибки соперника, особенно когда имеет преимущество. Если по игре «Севильи» попытаться понять, каков был план Сампаоли, то получится нелепость: Хорхе будто бы велел своим парням ни черта не делать и ждать пропущенного мяча.
В первом матче «Севилья» возила «Лестер». Намеренно избегаю слова «этот», потому что «Лестер» тогда был совсем другой, несмотря на хороший счёт 1:2. И всё же андалусийцы производили очень сильное впечатление, контролировали мяч, прижимали соперника. Здесь «Севилья» не могла выбраться из-под прессинга, с трудом продиралась на чужую половину, а Самиру Насри оставалось только лупить Ндиди по ногам в приступе бесящего бессилия. Варди не давал Парехе даже тупо выбить мяч вперёд.
Машина времени
Мы уже подзабыли, как выглядит «Лестер» нормального человека, ведь в этом сезоне видим только «Лестер» курильщика. Однако стоило уйти Раньери – как время было отмотано назад, а чемпионская команда вернулась на «Кинг Пауэр». Прессинг, быстрая доставка мяча вперёд, отличная движение, жёсткая борьба – команда, которая в том же составе, за исключением сменившего Мусу Окадзаки, 3 недели назад была бессильна, не узнавалась.
Правда, с остротой у хозяев не клеилось, через 3-х центральных защитников пробиться им было нелегко. Столкнувшиеся с прозой жизни подшефные Шекспира по максимуму старались использовать любой шанс, вплоть до аута от Кристиана Фухса, который превращался в полноценный стандарт из-за приходов в штрафную Роберта Хута.
Однако результат обеспечил другой центральный защитник и не благодаря ауту. Подача со штрафного нашла колено богатыря ямайского Моргана, который продавил Меркадо, а после понёсся отмечать важнейший гол.
«Севилья» встрепенулась незамедлительно, будто на самом деле ждала пропущенного мяча, но штурм гостей был сколь ярок, столь и непродолжителен.
Its albright!
Хотя нет, не всё у «Лестера» было в полном порядке. Свой первый момент после перерыва «Севилья» создала на 53-й минуте. Вернее, моментом дальний удар Эскюдеро стал только когда достиг перекладины. А сразу после этой невезухи и ужасного добивания Бен-Йедера ещё и Рами, снимая кросс, вынес мяч прямо на Олбрайтона, который сделал всё как надо. В принципе, ситуация для «Севильи» изменилась не принципиально: атаковать и забивать она была должна в любом случае, но более права на ошибку не имела, да и гол гарантировал только овертайм.
Детская неожиданность
Время шло, а «Лестер» по-прежнему навязывал «Севилье» свою игру, не давал создавать моменты и выигрывал борьбу. Англичане оборонялись всей командой и в первом матче, но здесь ни о каких свободных зонах уже и заикаться не приходилось. Гостям было очень тяжело, а Самир Насри взял и как ребёнок поддался на провокацию Варди. Джейми здорово изобразил зидановский удар и заработал для соперника удаление. Насри показал, что «Манчестер Сити» вряд ли стоит на него рассчитывать: в важнейшем матче сезона он дважды просто психанул и подвёл команду.
Драма
Когда болельщики «Севильи» потихоньку начали прощаться с надеждами, счастье привалило. Витоло опередил Шмейхеля, подсёк над ним мяч и оказался сбит датчанином. К слову, если эту подсечку расценивать как удар, то можно было обойтись и без пенальти. Хуже того, трудно было расценивать как удар то, что с 11-метровой отметки изобразил Нзонзи – Шмейхель забрал мяч почти намертво. В 1-й встрече великолепный датчанин также обрадовал отца, тоже взяв пенальти и ещё чёртову тучу тяжелейших ударов.
Потеря веры, неожиданный потрясающий шанс, бездарное его упущение – контраст эмоций был таков, что пропускавший первую встречу из-за дисквалификации Хорхе Сампаоли наработал на ещё одну. Шанс забить с пенальти так и остался для «Севильи» единственным по-настоящему голевым, все остальные она создала и запорола дома. Чемпион Англии «Лестер» в Лиге чемпионов напомнил «Севилье», что матчи её турнира играются в четверг.
"Лестер Сити": Шмейхель, Симпсон, Фукс, Морган, Хут, Ндиди, Дринкуотер, Олбрайтон, Марез (Амарти, 90), Варди, Окадзаки (Слимани, 64)
"Севилья": Рико, Эскудеро, Рами, Пареха, Меркадо (Мариано, 46), Сарабия (Йоветич, 46), Иборра, Н'Зонзи, Насри, Витоло, Бен-Йедер (Корреа, 68)
Предупреждения: Насри, 18, Витоло, 59, Насри, 74, Варди, 74, Шмейхель, 79, Ндиди, 84, Марез, 89
Удаления: Насри, 74
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Пришла пора расстаться
Весь мир поражался, как можно было уволить Клаудио Раньери, но, как показывает практика, это был случай, когда ради общего дела стоило преодолеть чувство громадной благодарности к одному человеку. К ответной встрече с «Севильей» «Лестер» подходил с двумя победами над «Ливерпулем» и «Халлом» под руководством Шекспира и одним мячом дефицита.
План отступления
Кто-то делает ставку на ударное начало, ставит цель забить быстрый гол (что было бы логично при атакующем составе гостей). Кто-то начинает надёжно и осторожно, ждёт ошибки соперника, особенно когда имеет преимущество. Если по игре «Севильи» попытаться понять, каков был план Сампаоли, то получится нелепость: Хорхе будто бы велел своим парням ни черта не делать и ждать пропущенного мяча.
В первом матче «Севилья» возила «Лестер». Намеренно избегаю слова «этот», потому что «Лестер» тогда был совсем другой, несмотря на хороший счёт 1:2. И всё же андалусийцы производили очень сильное впечатление, контролировали мяч, прижимали соперника. Здесь «Севилья» не могла выбраться из-под прессинга, с трудом продиралась на чужую половину, а Самиру Насри оставалось только лупить Ндиди по ногам в приступе бесящего бессилия. Варди не давал Парехе даже тупо выбить мяч вперёд.
Машина времени
Мы уже подзабыли, как выглядит «Лестер» нормального человека, ведь в этом сезоне видим только «Лестер» курильщика. Однако стоило уйти Раньери – как время было отмотано назад, а чемпионская команда вернулась на «Кинг Пауэр». Прессинг, быстрая доставка мяча вперёд, отличная движение, жёсткая борьба – команда, которая в том же составе, за исключением сменившего Мусу Окадзаки, 3 недели назад была бессильна, не узнавалась.
Правда, с остротой у хозяев не клеилось, через 3-х центральных защитников пробиться им было нелегко. Столкнувшиеся с прозой жизни подшефные Шекспира по максимуму старались использовать любой шанс, вплоть до аута от Кристиана Фухса, который превращался в полноценный стандарт из-за приходов в штрафную Роберта Хута.
Однако результат обеспечил другой центральный защитник и не благодаря ауту. Подача со штрафного нашла колено богатыря ямайского Моргана, который продавил Меркадо, а после понёсся отмечать важнейший гол.
«Севилья» встрепенулась незамедлительно, будто на самом деле ждала пропущенного мяча, но штурм гостей был сколь ярок, столь и непродолжителен.
Its albright!
Хотя нет, не всё у «Лестера» было в полном порядке. Свой первый момент после перерыва «Севилья» создала на 53-й минуте. Вернее, моментом дальний удар Эскюдеро стал только когда достиг перекладины. А сразу после этой невезухи и ужасного добивания Бен-Йедера ещё и Рами, снимая кросс, вынес мяч прямо на Олбрайтона, который сделал всё как надо. В принципе, ситуация для «Севильи» изменилась не принципиально: атаковать и забивать она была должна в любом случае, но более права на ошибку не имела, да и гол гарантировал только овертайм.
Детская неожиданность
Время шло, а «Лестер» по-прежнему навязывал «Севилье» свою игру, не давал создавать моменты и выигрывал борьбу. Англичане оборонялись всей командой и в первом матче, но здесь ни о каких свободных зонах уже и заикаться не приходилось. Гостям было очень тяжело, а Самир Насри взял и как ребёнок поддался на провокацию Варди. Джейми здорово изобразил зидановский удар и заработал для соперника удаление. Насри показал, что «Манчестер Сити» вряд ли стоит на него рассчитывать: в важнейшем матче сезона он дважды просто психанул и подвёл команду.
Драма
Когда болельщики «Севильи» потихоньку начали прощаться с надеждами, счастье привалило. Витоло опередил Шмейхеля, подсёк над ним мяч и оказался сбит датчанином. К слову, если эту подсечку расценивать как удар, то можно было обойтись и без пенальти. Хуже того, трудно было расценивать как удар то, что с 11-метровой отметки изобразил Нзонзи – Шмейхель забрал мяч почти намертво. В 1-й встрече великолепный датчанин также обрадовал отца, тоже взяв пенальти и ещё чёртову тучу тяжелейших ударов.
Потеря веры, неожиданный потрясающий шанс, бездарное его упущение – контраст эмоций был таков, что пропускавший первую встречу из-за дисквалификации Хорхе Сампаоли наработал на ещё одну. Шанс забить с пенальти так и остался для «Севильи» единственным по-настоящему голевым, все остальные она создала и запорола дома. Чемпион Англии «Лестер» в Лиге чемпионов напомнил «Севилье», что матчи её турнира играются в четверг.
Лига чемпионов
1/8 финала
Матч 1 - 1:2
"Лестер Сити" - "Севилья" 2:0
Голы: Морган, 27, Олбрайтон, 54
1/8 финала
Матч 1 - 1:2
"Лестер Сити" - "Севилья" 2:0
Голы: Морган, 27, Олбрайтон, 54
"Лестер Сити": Шмейхель, Симпсон, Фукс, Морган, Хут, Ндиди, Дринкуотер, Олбрайтон, Марез (Амарти, 90), Варди, Окадзаки (Слимани, 64)
"Севилья": Рико, Эскудеро, Рами, Пареха, Меркадо (Мариано, 46), Сарабия (Йоветич, 46), Иборра, Н'Зонзи, Насри, Витоло, Бен-Йедер (Корреа, 68)
Предупреждения: Насри, 18, Витоло, 59, Насри, 74, Варди, 74, Шмейхель, 79, Ндиди, 84, Марез, 89
Удаления: Насри, 74
Роман Гуськов, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.