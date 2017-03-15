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Валерий Рейнгольд: "Зениту" нужна революция!

Ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд высказался относительно матча 19-го тура премьер-лиги между "Амкаром" и "Зенитом" (1:0).

"Бросало то в жар, то в холод. Снова безобразное судейство. "Зенит" забил чистый мяч. Судейство - наш бич, что скажешь. Арбитры не знакомы с такой игрой, как футбол. Я не журналист "Матч ТВ", человек независимый. И буду гнуть свою линию, пока не увижу чего-то позитивного. Если не засчитывают чистый мяч, что говорить? Судьи - просто подлецы. Ребята на поле пашут, "убиваются", а судьи дают "им по ушам" да еще при этом улыбаются.

Что касается качества футбола, то "Зенит" играет неважно. В чем дело, я уже говорил: гнать надо главного тренера. Команда какая-то растрепанная, несобранная, не имеет права так играть. Впереди нет ничего. Как тут претендовать на золото? "Зениту" нужна революция!

Мы привыкли, что "Зенит" играет прилично. Что здесь тренируют приличные люди. Команда до такого уровня не опускалась в последние годы. Если вам забили гол - забейте в ответ три. Вы же "Зенит"! А вы одного забить не можете. Уже в нескольких матчах.

Поэтому что слушать Дзюбу и Луческу? Показывайте футбол хорошего качества, а мы с экспертами разберем потом, что к чему. А когда футбола нет, о чем говорить? С уходом Халка, такое впечатление, все обвалилось и рухнуло. Никто не бежит. Все спотыкаются. Ошибки сумасшедшие.

Тех, кто занимались селекцией "Зенита" зимой, надо гнать из клуба. Я говорил: "Зенит" берет не тех, это не его уровень. Посмотрите, две скамейки запасных, а играть некому. И деньги потрачены приличные. Луческу виноват", - цитирует Рейнгольда "Спорт день за днем".
Теги: Зенит Рейнгольд
Сегодня, 01:18
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(3)
№6 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 03:00) #
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Болеет за:
«Ростов»
Дедушка правду-матку режет . Дедушка старый - ему всё равно ! smile Прям по делу всё дед сказал , кажись . smiley
Регистрация: 23.09.2016
№5 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 02:57) #
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online
Болеет за:
«Химки»
Шеф, всё пропало, все пропало! ... ! Как говорит наш любимый шеф: «Если человек идиот, то это надолго»!
П1здец пля! Революция,Аврора",броневик))
а,на сомом деле в чем дело."Зенит" на втором или на третем месте в таблице,больше всех забил из команд ПЛ..Золото? еще не вечер,но даже если не золото,почему оскорблять другие команды,тот же "Спартак",или "Краснодар" они что не способны стать чемпионом.Или чемпионом только "Зенит" должен быть..не все так просто ,вон Федун 13 лет идет к этой цели,не меньшими деньгами если что..а,то превратили ПЛ России в какой то чемпионат двух команд.Где чемпионами становятся или ЦСКА или "Зенит".. наоборот ПЛ России это уже серьезный уровень ..вон Ростов",который так далеко прошел в лиге Евро.а,в своем чемпионате всего лишь на восьмом месте и отстают от лидера на вагон очков..
Регистрация: 17.03.2008
№4 Написал: 4 звезды (Сегодня, 02:34) #
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рейнгольд, наверно, не видел еще, что комиссия рфс признала правильными все решения судьи , а в зените разберутся как нибудь и без него, лучше бы страдал за наш любимый спартак

Цитата: Lokoflesh
Ничего не попутали, точно Рейнгольд говорил, а не Орлов ?

я задумался blush
Регистрация: 7.12.2016
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 02:23) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Ничего не попутали, точно Рейнгольд говорил, а не Орлов ?
Че-то старый черезчур за Зину распереживался.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№2 Написал: ctalin камендань (Сегодня, 02:03) #
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online

неожиданно плюс дедуле!
Регистрация: 20.03.2016
№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 01:48) #
  • 0
  •  (8)

что ему до зенита??стакан вдарил что ли
Регистрация: 7.12.2016
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