Валерий Рейнгольд: "Зениту" нужна революция!

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
03:12
Каспер Шмейхель стал первым вратарем, кто отбил два пенальти в двух матчах плей-офф Лиги чемпионов
Каспер Шмейхель стал первым вратарем, кто отбил два пенальти в двух матчах плей-офф Лиги чемпионов
02:06
Каспер Шмейхель и Пауло Дибала признаны УЕФА лучшими игроками в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов
Каспер Шмейхель и Пауло Дибала признаны УЕФА лучшими игроками в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов
Вчера 23:42
Владимир Левитин: Луческу говорит, что при судействе московских арбитров "Зенит" потерял много очков? В какой-то степени он прав (4)
Владимир Левитин: Луческу говорит, что при судействе московских арбитров "Зенит" потерял много очков? В какой-то степени он прав (4)
Вчера 23:19
Павел Гусев: моменты создаем, но не можем забить
Павел Гусев: моменты создаем, но не можем забить
Вчера 22:44
Луис Энрике может вернуться в "Рому"
Луис Энрике может вернуться в "Рому"
Вчера 22:30
Яя Туре: люди ждут, когда "Манчестер Сити" потерпит неудачу (1)
Яя Туре: люди ждут, когда "Манчестер Сити" потерпит неудачу (1)
Вчера 22:21
Марко Симич провёл первую тренировку в "Ростове" (1)
Марко Симич провёл первую тренировку в "Ростове" (1)
Вчера 22:13
"Лестер" - "Севилья": стартовые составы
"Лестер" - "Севилья": стартовые составы
Вчера 21:45
16-летний Арнор Гудьонсен подписал контракт с "Суонси" (1)
16-летний Арнор Гудьонсен подписал контракт с "Суонси" (1)
Вчера 21:26
Состав "Ростова" пополнил защитник сборной Черногории (13)
Состав "Ростова" пополнил защитник сборной Черногории (13)
Вчера 21:09
Валерий Карпин: "Ювентус" обыграет "Порту" со счетом 2:1 (1)
Валерий Карпин: "Ювентус" обыграет "Порту" со счетом 2:1 (1)
Вчера 20:43
Кай Хаферц не сыграет с "Атлетико" из-за экзаменов в школе (1)
Кай Хаферц не сыграет с "Атлетико" из-за экзаменов в школе (1)
Вчера 20:34
Молодежке "Зенита" засчитано техническое поражение в матче Viareggio Cup с "Эмполи" (11)
Молодежке "Зенита" засчитано техническое поражение в матче Viareggio Cup с "Эмполи" (11)
Вчера 20:26
Михаил Бирюков: Турбин сломал игру и сломался сам (51)
Михаил Бирюков: Турбин сломал игру и сломался сам (51)
Вчера 20:06
Карлос Бакка дисквалифицирован на одну игру (1)
Карлос Бакка дисквалифицирован на одну игру (1)
Вчера 19:11
"Арсенал" и "Бавария" проведут товарищеский матч (2)
"Арсенал" и "Бавария" проведут товарищеский матч (2)
Вчера 18:24
Дрис Мертенс хочет получать в "Наполи" 3 млн евро в год (2)
Дрис Мертенс хочет получать в "Наполи" 3 млн евро в год (2)
Вчера 18:16
Бернд Лено может сыграть с "Атлетико"
Бернд Лено может сыграть с "Атлетико"
Вчера 17:46
Валерий Овчинников: на данный момент главным конкурентом "Спартака" в РФПЛ является ЦСКА (33)
Валерий Овчинников: на данный момент главным конкурентом "Спартака" в РФПЛ является ЦСКА (33)
Валерий Рейнгольд: "Зениту" нужна революция!
Ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд высказался относительно матча 19-го тура премьер-лиги между "Амкаром" и "Зенитом" (1:0).
"Бросало то в жар, то в холод. Снова безобразное судейство. "Зенит" забил чистый мяч. Судейство - наш бич, что скажешь. Арбитры не знакомы с такой игрой, как футбол. Я не журналист "Матч ТВ", человек независимый. И буду гнуть свою линию, пока не увижу чего-то позитивного. Если не засчитывают чистый мяч, что говорить? Судьи - просто подлецы. Ребята на поле пашут, "убиваются", а судьи дают "им по ушам" да еще при этом улыбаются.
Что касается качества футбола, то "Зенит" играет неважно. В чем дело, я уже говорил: гнать надо главного тренера. Команда какая-то растрепанная, несобранная, не имеет права так играть. Впереди нет ничего. Как тут претендовать на золото? "Зениту" нужна революция!
Мы привыкли, что "Зенит" играет прилично. Что здесь тренируют приличные люди. Команда до такого уровня не опускалась в последние годы. Если вам забили гол - забейте в ответ три. Вы же "Зенит"! А вы одного забить не можете. Уже в нескольких матчах.
Поэтому что слушать Дзюбу и Луческу? Показывайте футбол хорошего качества, а мы с экспертами разберем потом, что к чему. А когда футбола нет, о чем говорить? С уходом Халка, такое впечатление, все обвалилось и рухнуло. Никто не бежит. Все спотыкаются. Ошибки сумасшедшие.
Тех, кто занимались селекцией "Зенита" зимой, надо гнать из клуба. Я говорил: "Зенит" берет не тех, это не его уровень. Посмотрите, две скамейки запасных, а играть некому. И деньги потрачены приличные. Луческу виноват", - цитирует Рейнгольда "Спорт день за днем".
"Бросало то в жар, то в холод. Снова безобразное судейство. "Зенит" забил чистый мяч. Судейство - наш бич, что скажешь. Арбитры не знакомы с такой игрой, как футбол. Я не журналист "Матч ТВ", человек независимый. И буду гнуть свою линию, пока не увижу чего-то позитивного. Если не засчитывают чистый мяч, что говорить? Судьи - просто подлецы. Ребята на поле пашут, "убиваются", а судьи дают "им по ушам" да еще при этом улыбаются.
Что касается качества футбола, то "Зенит" играет неважно. В чем дело, я уже говорил: гнать надо главного тренера. Команда какая-то растрепанная, несобранная, не имеет права так играть. Впереди нет ничего. Как тут претендовать на золото? "Зениту" нужна революция!
Мы привыкли, что "Зенит" играет прилично. Что здесь тренируют приличные люди. Команда до такого уровня не опускалась в последние годы. Если вам забили гол - забейте в ответ три. Вы же "Зенит"! А вы одного забить не можете. Уже в нескольких матчах.
Поэтому что слушать Дзюбу и Луческу? Показывайте футбол хорошего качества, а мы с экспертами разберем потом, что к чему. А когда футбола нет, о чем говорить? С уходом Халка, такое впечатление, все обвалилось и рухнуло. Никто не бежит. Все спотыкаются. Ошибки сумасшедшие.
Тех, кто занимались селекцией "Зенита" зимой, надо гнать из клуба. Я говорил: "Зенит" берет не тех, это не его уровень. Посмотрите, две скамейки запасных, а играть некому. И деньги потрачены приличные. Луческу виноват", - цитирует Рейнгольда "Спорт день за днем".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.