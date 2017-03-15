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Василий Уткин: Браво, "Лестер"! "Севилью" три года из плей-офф выбить никто не мог

Телекомментатор Василий Уткин высказался относительно победы "Лестера" над "Севильей" (2:0, первый матч - 1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Браво, "Лестер"! Эту команду 3 года из плей-офф выбить никто не мог", – написал Уткин.
Теги: Уткин Лестер Севилья
Сегодня, 01:22
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