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Денис Черышев будет лечиться в течение 5-8 недель

Полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев пропустит 5-8 недель. Медики установили, что полузащитник страдает от фиброза. Футболиста будут лечить консервативными методами.

В конце прошлого сезона футболист перенес операцию. У полузащитника была проблема с четырехглавой мышцей бедра. Футболист продолжал испытывать дискомфорт в нынешнем сезоне.

Sports.ru
Теги: Черышев Денис Вильярреал
Сегодня, 01:33
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№1 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 02:55) #
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Болеет за:
«Зенит»
Хрустальный, тебе завязывать с футболом нужно.Инвалидом станешь к 30 годам,смотри тяжести не поднимай, а то и руки повредишь.
Регистрация: 15.06.2016
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