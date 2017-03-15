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Наставник "Порту": такой сплоченности у нас никогда ранее не было
Главный тренер "Порту" Нуну Эшпириту Санту прокомментировал поражение от "Ювентуса" (0:1, первый матч - 0:2) в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Как и в первом матче, красная карточка стала решающей. Всегда есть повод подумать над тем, чего мы могли бы достигнуть с 11 игроками в этих двух поединках.
Сегодня мы просто хотели играть в свой футбол. Мы хорошо начали, владели мячом, надежно защищались. Мы показали мастерство и действовали уверенно. Мы знали, что нам нужно было забить как минимум два гола, но при этом мы не хотели изменять своему стилю. И до удаления у нас все получалось.
Во втором тайме я был поражен активной поддержкой наших болельщиков. Эта поддержка дала нам дополнительные силы. Мы больше не пропустили. Кроме того, мы даже создали несколько моментов после перерыва. Мы действительно стали единым целым. Такой сплоченности у нас никогда не было ранее", - передает слова специалиста официальный сайт УЕФА.
"Как и в первом матче, красная карточка стала решающей. Всегда есть повод подумать над тем, чего мы могли бы достигнуть с 11 игроками в этих двух поединках.
Сегодня мы просто хотели играть в свой футбол. Мы хорошо начали, владели мячом, надежно защищались. Мы показали мастерство и действовали уверенно. Мы знали, что нам нужно было забить как минимум два гола, но при этом мы не хотели изменять своему стилю. И до удаления у нас все получалось.
Во втором тайме я был поражен активной поддержкой наших болельщиков. Эта поддержка дала нам дополнительные силы. Мы больше не пропустили. Кроме того, мы даже создали несколько моментов после перерыва. Мы действительно стали единым целым. Такой сплоченности у нас никогда не было ранее", - передает слова специалиста официальный сайт УЕФА.
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