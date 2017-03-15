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Каспер Шмейхель стал первым вратарем, кто отбил два пенальти в двух матчах плей-офф Лиги чемпионов
Каспер Шмейхель стал первым вратарем, кто отбил два пенальти в двух матчах плей-офф Лиги чемпионов
02:06
Каспер Шмейхель и Пауло Дибала признаны УЕФА лучшими игроками в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов
Каспер Шмейхель и Пауло Дибала признаны УЕФА лучшими игроками в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов
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Владимир Левитин: Луческу говорит, что при судействе московских арбитров "Зенит" потерял много очков? В какой-то степени он прав (4)
Владимир Левитин: Луческу говорит, что при судействе московских арбитров "Зенит" потерял много очков? В какой-то степени он прав (4)
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Джанлуиджи Буффон: мы в восьмерке, где нам и положено быть
Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон прокомментировал победу в противостоянии с "Порту" (1:0, первый матч - 2:0) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Мы в восьмерке, где нам и положено быть. Если регулярно доходишь так далеко, то рано или поздно выиграешь трофей!", - цитирует Буффона пресс-служба УЕФА
"Мы в восьмерке, где нам и положено быть. Если регулярно доходишь так далеко, то рано или поздно выиграешь трофей!", - цитирует Буффона пресс-служба УЕФА
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