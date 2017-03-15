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Джанлуиджи Буффон: мы в восьмерке, где нам и положено быть

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон прокомментировал победу в противостоянии с "Порту" (1:0, первый матч - 2:0) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мы в восьмерке, где нам и положено быть. Если регулярно доходишь так далеко, то рано или поздно выиграешь трофей!", - цитирует Буффона пресс-служба УЕФА
Теги: Буффон Ювентус
Сегодня, 02:01
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