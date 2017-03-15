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Каспер Шмейхель и Пауло Дибала признаны УЕФА лучшими игроками в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов

Вратарь "Лестера" Каспер Шмейхель признан лучшим игроком матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Севильей" (2:0), а лучшим во встрече "Ювентус" - "Порту" (1:0) назван Пауло Дибала.

30-летний голкипер "лис" сделал пять сэйвов, а также на 80-й минуте отбил пенальти. Дибала в параллельном матче реализовал пенальти.

УЕФА
Теги: Шмейхель Дибала
Сегодня, 02:06
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