Каспер Шмейхель стал первым вратарем, кто отбил два пенальти в двух матчах плей-офф Лиги чемпионов

Голкипер "Лестер Сити" Каспер Шмейхель стал первым в Лиги чемпионов вратарем, который отразил пенальти в обеих встречах двухматчевого противостояния в рамках турнира.В ответном поединке Шмейхель отразил пенальти на 80-й минуте."Лестер Сити" обыграл испанскую "Севилью" со счетом 2:0 и по сумме двух матче (3:2) вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.