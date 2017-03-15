Хорхе Сампаоли: мы проиграли, потому что не были "Севильей"

Главный тренер "Севильи" Хорхе Сампаоли прокомментировал поражение от "Лестера" по сумме двух матчей в 1/8 финала Лиги чемпионов.



"Команда билась до самого конца. Я горжусь своими игроками. В меньшинстве мы заработали пенальти и искали возможности отличиться до самого конца матча. Мы смогли доминировать, как и в первом матче, но не хватило стабильности в завершении.



В футболе все решают мелкие детали, и мы были в них хуже. Мы проиграли, потому что не были "Севильей", - цитирует Сампаоли официальный сайт испанской команды.