Уэс Морган стал первым представителем Ямайки, забившим гол в Лиге чемпионов

Защитник английского "Лестер Сити" Уэс Морган отметился забитым мячом в домашнем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Севильи", и, таким образом, стал первым представителем Ямайки, записавшим на свой счет гол в главном еврокубковом турнире Старого Света.Напомним, "Лестер" обыграл "Севилью" со счетом 2:0 и по сумме двух матче (3:2) вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.