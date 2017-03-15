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Уэс Морган стал первым представителем Ямайки, забившим гол в Лиге чемпионов

Защитник английского "Лестер Сити" Уэс Морган отметился забитым мячом в домашнем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Севильи", и, таким образом, стал первым представителем Ямайки, записавшим на свой счет гол в главном еврокубковом турнире Старого Света.

Напомним, "Лестер" обыграл "Севилью" со счетом 2:0 и по сумме двух матче (3:2) вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Газета.ru
Теги: Лестер
Сегодня, 03:20
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