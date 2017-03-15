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Станислав Черчесов: в плане личности Березуцкий для сборной ощутимая потеря

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что завершение международной карьеры Василия Березуцкого стало для него неожиданностью.

– Василий Березуцкий осенью был назначен капитаном. Получается, его решение о прекращении выступлений за сборную стало полной неожиданностью?

– Если знали бы, что так случится, то подготовились к этому заранее. Видимо, тогда Вася еще не думал об этом. Значит, надо принять его решение. В плане личности Березуцкий для нас ощутимая потеря. Но в принципах ведения игры в обороне менять ничего не станем.

– Березуцкий еще не завершает клубную карьеру. Есть надежда, что он передумает?

– Будем смотреть динамику. Другое дело, что на сегодня эту тему нужно закрыть. Чтобы ему было комфортно, чтобы мы не оглядывались. Кстати, Василий пропустил последний матч за ЦСКА.

СЭ
Теги: Черчесов Сборная России Березуцкий В.
Сегодня, 08:17
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3
(0)
№3 Написал: EMDM (Сегодня, 10:10) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
А Леха не завершил еще? Странно ))
Регистрация: 24.04.2008
№2 Написал: Jana Kazak (Сегодня, 08:50) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
После того как Васину открыли путь в основу, Березуцкий понял что его на два фронта не хватит и решил бороться конкретно за место в составе своего клуба.


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Ростов Чемпион!
Регистрация: 20.09.2015
№1 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 08:43) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Я плачу. ..


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
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