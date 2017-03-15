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Станислав Черчесов: по поводу капитана мы подумаем и примем правильное решение

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что решение по поводу капитана в национальной команде еще не принято.

– В качестве капитана напрашивается Акинфеев. Есть даже внутреннее ощущение, что если не дать ему повязку, то Игорь обидится.

– В сборной нет такого – "обидится" или "не обидится". Когда общались с Березуцким, я же не сказал ему: носи повязку! Обсуждали какие-то вещи, и он принял это предложение. Василий был готов к этому. Так и в этом случае. Нам нужно поговорить и спокойно принять решение. Есть мое желание, а есть такой параметр как внутренняя готовность того, кто будет капитаном.

– Окончательный выбор сделаете на сборе?

– Мы думаем. Потом примем решение. Правильное, - передает слова специалиста "СЭ".
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 08:36
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№2 Написал: safonas (Сегодня, 08:48) #
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мое мнение капитаном должен быть кто-то из полевых игроков


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: SADDAM Железногорск - Курск (Сегодня, 08:45) #
  • +1
  •  (1)

А хрена ль там думать, однозначно Фернандесу!!! Ну на худой конец можно Гильерме отдать.
Регистрация: 17.02.2008
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