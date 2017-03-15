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Marca: "Фенербахче", ЦСКА, "Лестер"... "Севилья" проклята

Издание Marca после ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов "Лестер" – "Севилья" (2:0) назвало проклятьем для испанского коллектива четвертьфинальную стадию турнира.

Клуб четыре раза выходил в плей-офф Кубка чемпионов и Лиги чемпионов, но лишь однажды, в сезоне-1957/58 выходил в 1/4 финала.

В 2008 году на стадии 1/8 финала "Севилья" по сумме двух матчей уступила "Фенербахче". Спустя два года команда потерпела поражение от ЦСКА, несмотря на добытую ничью в первой игре в Москве.

Теперь "Севилья" вновь не смогла преодолеть первый барьер плей-офф, по сумме двух встреч уступив "Лестеру".

СЭ
Теги: Севилья
Сегодня, 08:59
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