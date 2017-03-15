Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Тимофей Калачев признан лучшим игроком "Ростова" в матче с "Тереком"

На официальном сайте "Ростова" завершилось голосование в номинации "Лучший игрок команды в домашнем матче с "Тереком".

Победителем стал полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев.


Теги: Калачев Ростов
Сегодня, 09:56
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.