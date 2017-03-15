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Вандерсон: критика Широкова? Мы играем так, как хочет главный тренер

Форвард "Краснодара" Вандерсон ответил на вопросы по поводу игры "быков" при главном тренере Игоре Шалимове.

– Многие говорят, что "Краснодар" поменял стиль игры.

– Да, мы немного изменились. Ведь пришел новый тренер, с абсолютно другой философией и видением игры. Но мы уже адаптировались к требованиям, играем так, как он хочет.

– Команда выступает не так хорошо, как в прошлом сезоне. Причина в травмах или все-таки в привыкании к новому стилю?

– Думаю, первое. Мы провели много матчей без нескольких важных футболистов. У "Краснодара" и правда много травмированных в последнее время, так что бывает непросто. Но важно, что в команде есть футболисты, которые могут без проблем заменить травмированных.

– Широков недавно раскритиковал "Краснодар". Говорил, что вместо ажурных комбинаций теперь одни навесы да забросы. Что ему ответите?

– У каждого своя точка зрения. Широков вправе высказываться, как ему хочется. У нас же другое мнение. Продолжим работать и играть так, как хочет тренер. Принимаем конструктивную критику, и, конечно, попробуем показать все, на что способны, – цитирует Вандерсона "Советский спорт".
Теги: Вандерсон Краснодар
Сегодня, 09:59
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