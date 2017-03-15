Игроки "МЮ" после поражения от "Челси" добирались до Манчестера на автобусе

Футболисты "Манчестер Юнайтед" после поражения в четвертьфинале Кубка Англии от "Челси" (0:1) поехали домой на автобусе, информирует Daily Mail.



На дорогу из Лондона до Манчестера команда потратила пять часов.



Наставник "МЮ" Жозе Моуринью был недоволен произошедшим, так как его подопечным предстоит подготовка к ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы с "Ростовом".