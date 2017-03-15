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Игроки "МЮ" после поражения от "Челси" добирались до Манчестера на автобусе

Футболисты "Манчестер Юнайтед" после поражения в четвертьфинале Кубка Англии от "Челси" (0:1) поехали домой на автобусе, информирует Daily Mail.

На дорогу из Лондона до Манчестера команда потратила пять часов.

Наставник "МЮ" Жозе Моуринью был недоволен произошедшим, так как его подопечным предстоит подготовка к ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы с "Ростовом".
Теги: Манчестер Юнайтед
Сегодня, 10:49
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(0)
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:25) #
  • +5
  •  (5)

Цитата: Кепончег УЕФА
ужасное наказание

Если на ПАЗике.
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: Jana Kazak (Сегодня, 11:21) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Наставник "МЮ" Жозе Моуринью был недоволен произошедшим, так как его подопечным предстоит подготовка к ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы с "Ростовом".


прекрасно


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Ростов Чемпион!
Регистрация: 20.09.2015
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:14) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
ужасное наказание


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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