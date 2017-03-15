"Бавария" подписала долгосрочный контракт с Марко Фридлем (фото)

"Бавария" подписала контракт с защитником молодежной команды Марко Фридлем, сообщает пресс-служба мюнхенцев.Соглашение с 18-летним австрийцем рассчитано до 2021 года, оно вступит в силу с июля текущего года.В нынешнем сезоне Фридль провел 26 матчей за молодежную команду "Баварии", забил семь голов и сделал три результативные передачи.