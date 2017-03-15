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"Бавария" подписала долгосрочный контракт с Марко Фридлем (фото)

"Бавария" подписала контракт с защитником молодежной команды Марко Фридлем, сообщает пресс-служба мюнхенцев.

Соглашение с 18-летним австрийцем рассчитано до 2021 года, оно вступит в силу с июля текущего года.

В нынешнем сезоне Фридль провел 26 матчей за молодежную команду "Баварии", забил семь голов и сделал три результативные передачи.

Теги: Бавария
Сегодня, 10:53
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№2 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 12:05) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кепончег УЕФА
краек что ли?

Или второй Рамос. )
Регистрация: 8.08.2016
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:31) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
краек что ли?


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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