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Никита Симонян: состав "Спартака" готов к Лиге чемпионов

Ветеран "Спартака" и вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал сведения, что в сезоне-2018/19 Россию будут представлять три команды в Лиге чемпионов.

"Будут ли наши три команды в Лиге чемпионов конкурентоспособными, пока непонятно. Скажу, что им просто надо быть готовыми к главному еврокубку.

Для наших команд это будет очень большой стимул – попасть в Лигу чемпионов. Если ты попадаешь в тройку в чемпионате России, то ты должен быть готов к встрече с европейскими грандами в ЛЧ. Наше шестое место – это событие, которое пойдёт на пользу нашему футболу.

Что касается перспектив "Спартака" в Лиге чемпионов, то если он попадает в элиту европейских команд, то он просто обязан быть готовым к серьёзным матчам. На сегодняшний день состав у "Спартака" готов к сражению в главном еврокубке.

Что касается настроя, то это уже вопрос к игрокам и тренерам. Понятно, что некоторые позиции стоит укрепить, в первую очередь оборону", - цитирует Симоняна "Чемпионат".
Теги: Спартак Симонян
Сегодня, 11:22
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46
(5)
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№46 Написал: barscool Санкт-Петербург (Сегодня, 13:05) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Никита Симонян: состав "Спартака" готов к Лиге чемпионов...

Ха-ха-ха...не смешите....Как вы все любите бежать впереди телеги....


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Зенит
Барселона
Регистрация: 14.08.2012
№45 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
в нее еще нужно попасть!))

в летнее трансферное окно посмотрим кто Спартак покинет.. и кто придет! и только после можно о чем-то рассуждать!


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№44 Написал: golden Axe (Сегодня, 12:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Цитата: korsak
Ты просто футбол не смотришь. Тупо болеешь Спартак лучше играл в Краснодаре( липовый пенальти) А красивый футбол Спартака помнят все Болельщики России, когда он проходил плей-офф чемпионов Италии и Испании. Только много сопляков тогда еще на горшок ходило.

ваш красивый футбол остался в прошлом, даже близко не сравнить с тем, который сейчас...в вашей командочке такие же зажравшиеся миллионеры, которым только зп важна, а не ромбик...но в уздах макаронника они более дисциплинированы и не даст им слабины. Это просто Италия, там ценится именно дисциплина.

как все у тебя просто ослик,а футбол сейчас не менее красивый у Спартака,команда прессингует на каждом клочке поля,самоотдача хорошая,Каррера привнес тактическую грамотность,приятно смотреть такой футбол
Регистрация: 1.02.2017
№43 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 12:50) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Вице-президент РФС очень переживает за свой любимый клуб. )))
Регистрация: 28.01.2016
№42 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 12:45) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
А что функционер от футбола рассуждает за какой-то клуб? Он, вообще-то должен быть непредвзятым.
"Спартак" может быть готов к ЛЧ к ЕЁ НАЧАЛУ, а пока он не готов обыграть середняка РФПЛ. А сейчас он повелитель Санкт-Галленов, киприотов, варшавян и кыивлян. Так что это обычный пшик ангажированного управленца. Само его присутствие в РФС уже позор организации, а такие интервью позор вдвойне. Не должен человек с откровенной клубной принадлежностью иметь такой пост. Одно дело, играл в 3-4-х клубах разных, другое дело, всю жизнь провёл в одном. Как человека и футболиста я его очень уважаю. Но функционером быть такой человек не должен. Возглавляйте общество "Спартак", Никита Павлович, а РФС как-то не корректно.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№41 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 12:44) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Цитата: korsak
Ты просто футбол не смотришь. Тупо болеешь Спартак лучше играл в Краснодаре( липовый пенальти) А красивый футбол Спартака помнят все Болельщики России, когда он проходил плей-офф чемпионов Италии и Испании. Только много сопляков тогда еще на горшок ходило.

ваш красивый футбол остался в прошлом, даже близко не сравнить с тем, который сейчас...в вашей командочке такие же зажравшиеся миллионеры, которым только зп важна, а не ромбик...но в уздах макаронника они более дисциплинированы и не даст им слабины. Это просто Италия, там ценится именно дисциплина.


Дисциплина ценится везде. Просто некоторые не могут её обеспечить.
Ещё со времён Денисова, Аршавина в Зените пошло - тренер не авторитет.
Регистрация: 14.04.2008
№40 Написал: korsak На Волге (Сегодня, 12:38) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Цитата: korsak
sanyapytilin,
4-место за собой цска застолбил Спартак будет бороться за достойное место.

Ага) после матча с Анжи такой оптимизм?)

Спартак сделал Анжи на классе, добился результата малой кровью. Вы о Тереке думайте.
Регистрация: 4.04.2010
№39 Написал: Sima Питер (Сегодня, 12:38) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Спартак любят по всей России за красивый футбол.

Вот ты с выходных еще не протрезвел..... осторожней.....печенка откажет
Регистрация: 7.11.2016
№38 Написал: 22911 СПБ (Сегодня, 12:37) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: korsak
Цитата: serega_user
Цитата: korsak
Дурачок, вас назначают играть в группе. А там - вы полное говно. А успехов Спартака цкг никогда не достигнуть. Спартак любят по всей России за красивый футбол.

про красивый футбол ты конечно завернул smiley в нашем чемпионате красивый футбол? ты серьезно? сейчас у спартака просто более организованный футбол и не более...разве что Краснодар интересно играет, да и то не всегда...а ваша игра такая же говеная как у ЦСКА, Зенита и других клубов...а про ЛЧ скажу одно - посмотрим, если станете чемпами - попадете в группу, вот и увидим ваш "красивый" футбол на фоне европейских клубов... smirk

Ты просто футбол не смотришь. Тупо болеешь Спартак лучше играл в Краснодаре( липовый пенальти) А красивый футбол Спартака помнят все Болельщики России, когда он проходил плей-офф чемпионов Италии и Испании. Только много сопляков тогда еще на горшок ходило.

Прост ты очень стар....
Регистрация: 16.11.2014
№37 Написал: korsak На Волге (Сегодня, 12:35) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Цитата: korsak
Ты просто футбол не смотришь. Тупо болеешь Спартак лучше играл в Краснодаре( липовый пенальти) А красивый футбол Спартака помнят все Болельщики России, когда он проходил плей-офф чемпионов Италии и Испании. Только много сопляков тогда еще на горшок ходило.

ваш красивый футбол остался в прошлом, даже близко не сравнить с тем, который сейчас...в вашей командочке такие же зажравшиеся миллионеры, которым только зп важна, а не ромбик...но в уздах макаронника они более дисциплинированы и не даст им слабины. Это просто Италия, там ценится именно дисциплина.

Может ты и прав. Только Спартак в этом году играет совсем в другой футбол. Время покажет.
Регистрация: 4.04.2010
№36 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 12:32) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: korsak
Ты просто футбол не смотришь. Тупо болеешь Спартак лучше играл в Краснодаре( липовый пенальти) А красивый футбол Спартака помнят все Болельщики России, когда он проходил плей-офф чемпионов Италии и Испании. Только много сопляков тогда еще на горшок ходило.

ваш красивый футбол остался в прошлом, даже близко не сравнить с тем, который сейчас...в вашей командочке такие же зажравшиеся миллионеры, которым только зп важна, а не ромбик...но в уздах макаронника они более дисциплинированы и не даст им слабины. Это просто Италия, там ценится именно дисциплина.


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№35 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 12:28) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: korsak
sanyapytilin,
4-место за собой цска застолбил Спартак будет бороться за достойное место.

Ага) после матча с Анжи такой оптимизм?)
Регистрация: 6.01.2006
№34 Написал: korsak На Волге (Сегодня, 12:25) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
sanyapytilin,
4-место за собой цска застолбил Спартак будет бороться за достойное место.
Регистрация: 4.04.2010
№33 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 12:22) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Ересь полная.
За зону КУЕФА бороться максимум.
В России нет команды, которая готова к ЛЧ.

Цитата: korsak
Цитата: Казак Ли Хой
Цитата: korsak
Ростов и Краснодар успешно играют в Европе. С кем сравниваешь? С кабинетными?

В Лиге Европы. И Ростов похоже уже отыгрался. В ЛЧ Ростову пришлось совершить чудо, что бы выйти в ЛЕ и это при том, что у Ростова гораздо более отлаженная, хотя и чудовищно зависимая от персоналий, игра, нежели у Спартака. И нет, сравниваю я с вероятными соперниками по ЛЧ.

Вероятные соперники у Спартака такие же, как у цска и Зенита. Чем Спартак хуже?


Ничем, поэтому 4 место в группе и досвидули.
Регистрация: 6.01.2006
№32 Написал: korsak На Волге (Сегодня, 12:20) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Цитата: korsak
Дурачок, вас назначают играть в группе. А там - вы полное говно. А успехов Спартака цкг никогда не достигнуть. Спартак любят по всей России за красивый футбол.

про красивый футбол ты конечно завернул smiley в нашем чемпионате красивый футбол? ты серьезно? сейчас у спартака просто более организованный футбол и не более...разве что Краснодар интересно играет, да и то не всегда...а ваша игра такая же говеная как у ЦСКА, Зенита и других клубов...а про ЛЧ скажу одно - посмотрим, если станете чемпами - попадете в группу, вот и увидим ваш "красивый" футбол на фоне европейских клубов... smirk

Ты просто футбол не смотришь. Тупо болеешь Спартак лучше играл в Краснодаре( липовый пенальти) А красивый футбол Спартака помнят все Болельщики России, когда он проходил плей-офф чемпионов Италии и Испании. Только много сопляков тогда еще на горшок ходило.
Регистрация: 4.04.2010
№31 Написал: Казак Ли Хой Челябинск (Сегодня, 12:17) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: korsak
Вероятные соперники у Спартака такие же, как у цска и Зенита. Чем Спартак хуже?

Я и не говорю, что хуже. Результаты грандов напомнить?


--------------------
Я усталый, старый клоун, я машу мечом картонным,
И в лучах моей короны умирает светоч дня.
Регистрация: 25.09.2009
№30 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 12:16) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: korsak
Дальше... Спартак первый из наших клубов прошел в группу.


Лучше бы не выходил, вспоминая групповой период
Регистрация: 21.09.2015
№29 Написал: korsak На Волге (Сегодня, 12:13) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Казак Ли Хой
Цитата: korsak
Ростов и Краснодар успешно играют в Европе. С кем сравниваешь? С кабинетными?

В Лиге Европы. И Ростов похоже уже отыгрался. В ЛЧ Ростову пришлось совершить чудо, что бы выйти в ЛЕ и это при том, что у Ростова гораздо более отлаженная, хотя и чудовищно зависимая от персоналий, игра, нежели у Спартака. И нет, сравниваю я с вероятными соперниками по ЛЧ.

Вероятные соперники у Спартака такие же, как у цска и Зенита. Чем Спартак хуже?
Регистрация: 4.04.2010
№28 Написал: Кирилл мясо (Сегодня, 12:13) #
  • -3
  •  (7)

состав Спартака сильнейший в чемпионате
Регистрация: 15.02.2017
№27 Написал: Казак Ли Хой Челябинск (Сегодня, 12:11) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: korsak
Ростов и Краснодар успешно играют в Европе. С кем сравниваешь? С кабинетными?

В Лиге Европы. И Ростов похоже уже отыгрался. В ЛЧ Ростову пришлось совершить чудо, что бы выйти в ЛЕ и это при том, что у Ростова гораздо более отлаженная, хотя и чудовищно зависимая от персоналий, игра, нежели у Спартака. И нет, сравниваю я с вероятными соперниками по ЛЧ.


--------------------
Я усталый, старый клоун, я машу мечом картонным,
И в лучах моей короны умирает светоч дня.
Регистрация: 25.09.2009
№26 Написал: korsak На Волге (Сегодня, 12:09) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: TM_Rostov
Цитата: korsak
Конечно, давайте как цкг - кабинет назначит чемпионами, а в европе 4-е место гарантировано.


Я промолчу по поводу последнего участия в ЛЧ Спартака, когда Рубин помог серебром...

Дальше... Спартак первый из наших клубов прошел в группу. Спартак везде первый!
Регистрация: 4.04.2010
№25 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 12:09) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: korsak
Дурачок, вас назначают играть в группе. А там - вы полное говно. А успехов Спартака цкг никогда не достигнуть. Спартак любят по всей России за красивый футбол.

про красивый футбол ты конечно завернул smiley в нашем чемпионате красивый футбол? ты серьезно? сейчас у спартака просто более организованный футбол и не более...разве что Краснодар интересно играет, да и то не всегда...а ваша игра такая же говеная как у ЦСКА, Зенита и других клубов...а про ЛЧ скажу одно - посмотрим, если станете чемпами - попадете в группу, вот и увидим ваш "красивый" футбол на фоне европейских клубов... smirk


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№24 Написал: korsak На Волге (Сегодня, 12:07) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Казак Ли Хой
Никита Палыч выдает желаемое за действительное. Состав по лигочемпионским меркам не блестящий, хотя это далеко не основная проблема. Сама игра будущего (по всей вероятности) чемпиона сыровата: защита пожарит с завидной регулярностью, нападение тоже не феерит, лишь полузащита в порядке. Время для устранения шероховатостей еще есть, посмотрим.

Ростов и Краснодар успешно играют в Европе. С кем сравниваешь? С кабинетными?
Регистрация: 4.04.2010
№23 Написал: Nik1975 (Сегодня, 12:04) #
  • +2
  •  (6)
online

Цитата: patriot
joy хоть бы набрали коэффициент 0.5
бахвальство лечится в ЛЧ быстро

А вы играете регулярно в лиге чемпионов? И при чем тут бахвальство?Симонян высказался просто как болельщик из команды никто о лиге пока и не думает
Регистрация: 8.03.2017
№22 Написал: korsak На Волге (Сегодня, 12:03) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Цитата: korsak
Конечно, давайте как цкг - кабинет назначит чемпионами, а в европе 4-е место гарантировано.

в следующий раз поступим по-спортаковски! сольемся в каком то там непонятном раунде квалификации ЛЧ или ЛЕ, сольем кубок России и ай-да все силы на чемпионат...это ж не позор!! позор это пробиться в группу и 4 место занять....а еще 7 баллов в копилку принести стране...0,5 балла куда круче и достойнее

Дурачок, вас назначают играть в группе. А там - вы полное говно. А успехов Спартака цкг никогда не достигнуть. Спартак любят по всей России за красивый футбол.
Регистрация: 4.04.2010
№21 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 12:03) #
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: korsak
Конечно, давайте как цкг - кабинет назначит чемпионами, а в европе 4-е место гарантировано.


Я промолчу по поводу последнего участия в ЛЧ Спартака, когда Рубин помог серебром...
Регистрация: 21.09.2015
№20 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 11:59) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Смешно или нет,но тот же Ростов сыграл более чем достойно в лиге чемпионов,очень многое будет зависить от тренера,а пока он доказывает что умеет работать...усилить пару позиций не потеряв Промеса и при удачном раскладе в группе можно бороться за выход из группы..
Регистрация: 3.11.2016
№19 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 11:56) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: korsak
Конечно, давайте как цкг - кабинет назначит чемпионами, а в европе 4-е место гарантировано.

в следующий раз поступим по-спортаковски! сольемся в каком то там непонятном раунде квалификации ЛЧ или ЛЕ, сольем кубок России и ай-да все силы на чемпионат...это ж не позор!! позор это пробиться в группу и 4 место занять....а еще 7 баллов в копилку принести стране...0,5 балла куда круче и достойнее


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№18 Написал: Sharik.SM Москва (Сегодня, 11:56) #
  • -1
  •  (11)

Цитата: мяч квадратный

Чёта ржу

На то ты и лошадь.
Регистрация: 27.01.2009
№17 Написал: Казак Ли Хой Челябинск (Сегодня, 11:52) #
  • -1
  •  (5)
online

Никита Палыч выдает желаемое за действительное. Состав по лигочемпионским меркам не блестящий, хотя это далеко не основная проблема. Сама игра будущего (по всей вероятности) чемпиона сыровата: защита пожарит с завидной регулярностью, нападение тоже не феерит, лишь полузащита в порядке. Время для устранения шероховатостей еще есть, посмотрим.


--------------------
Я усталый, старый клоун, я машу мечом картонным,
И в лучах моей короны умирает светоч дня.
Регистрация: 25.09.2009
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