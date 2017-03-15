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Станислав Черчесов: я бы автоматически отказался от совмещения постов в клубе и сборной
Рулевой тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об отличиях работы тренера в клубе и в сборной.
"Профессия та же, подход – другой. Нужно чувствовать многие вещи на дистанции, быть более проницательным. Всё-таки не каждый день видишься с игроками. Надо собирать больше информации, правильно её упорядочивать, не ошибаться в чувствах и видениях.
И понятно, что если футболисты ежедневно рядом с тобой в клубе, ты можешь на них влиять. Хотя и в сборной тоже определённое влияние может происходить.
В клубах у них могут быть одни требования, в сборной – чуть-чуть другие. И важно, чтобы они умели перестраиваться. Я бы автоматически отказался от совмещения постов в клубе и сборной", - цитирует Черчесова "СЭ".
"Профессия та же, подход – другой. Нужно чувствовать многие вещи на дистанции, быть более проницательным. Всё-таки не каждый день видишься с игроками. Надо собирать больше информации, правильно её упорядочивать, не ошибаться в чувствах и видениях.
И понятно, что если футболисты ежедневно рядом с тобой в клубе, ты можешь на них влиять. Хотя и в сборной тоже определённое влияние может происходить.
В клубах у них могут быть одни требования, в сборной – чуть-чуть другие. И важно, чтобы они умели перестраиваться. Я бы автоматически отказался от совмещения постов в клубе и сборной", - цитирует Черчесова "СЭ".
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