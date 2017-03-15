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Станислав Черчесов: я бы автоматически отказался от совмещения постов в клубе и сборной

Рулевой тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об отличиях работы тренера в клубе и в сборной.

"Профессия та же, подход – другой. Нужно чувствовать многие вещи на дистанции, быть более проницательным. Всё-таки не каждый день видишься с игроками. Надо собирать больше информации, правильно её упорядочивать, не ошибаться в чувствах и видениях.

И понятно, что если футболисты ежедневно рядом с тобой в клубе, ты можешь на них влиять. Хотя и в сборной тоже определённое влияние может происходить.

В клубах у них могут быть одни требования, в сборной – чуть-чуть другие. И важно, чтобы они умели перестраиваться. Я бы автоматически отказался от совмещения постов в клубе и сборной", - цитирует Черчесова "СЭ".
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 11:47
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№1 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 12:05) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Станислав Черчесов: я бы автоматически отказался от совмещения постов в клубе и сборной
smileНе обольщайся.если бы недоумок Мудко не поставил тебя во главе сборной,то навряд ли бы кто рискнул доверить тебе клуб.
Регистрация: 20.02.2013
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