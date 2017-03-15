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Массимилиано Аллегри: "Ювентус" сыграл в интеллектуальный футбол
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над "Порту" (1:0) и выход команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.
"У нас была цель попасть в восьмерку лучших, посмотрим, что будет дальше. Мы должны улучшить качество нашей игры, которая во втором тайме оставила желать лучшего.
Чем больше вы пытаетесь форсировать события, тем хуже это выглядит. Парни сыграли в интеллектуальный футбол в первом тайме, но во второй половине встречи против десяти человек мы сыграли плохо", - сказал Аллегри.
Советский спорт
"У нас была цель попасть в восьмерку лучших, посмотрим, что будет дальше. Мы должны улучшить качество нашей игры, которая во втором тайме оставила желать лучшего.
Чем больше вы пытаетесь форсировать события, тем хуже это выглядит. Парни сыграли в интеллектуальный футбол в первом тайме, но во второй половине встречи против десяти человек мы сыграли плохо", - сказал Аллегри.
Советский спорт
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