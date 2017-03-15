Массимилиано Аллегри: "Ювентус" сыграл в интеллектуальный футбол

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над "Порту" (1:0) и выход команды в четвертьфинал Лиги чемпионов."У нас была цель попасть в восьмерку лучших, посмотрим, что будет дальше. Мы должны улучшить качество нашей игры, которая во втором тайме оставила желать лучшего.Чем больше вы пытаетесь форсировать события, тем хуже это выглядит. Парни сыграли в интеллектуальный футбол в первом тайме, но во второй половине встречи против десяти человек мы сыграли плохо", - сказал Аллегри.