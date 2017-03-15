"Ростов" сегодня вылетает в Манчестер (фото)

Сегодня "Ростов" отправляется в Манчестер, где 16 марта команда проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед", передает сообщает клубная пресс-служба.Ранее сообщалось, что в Англии ростовскую команду поддержат более ста болельщиков.