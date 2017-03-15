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"Ростов" сегодня вылетает в Манчестер (фото)

Сегодня "Ростов" отправляется в Манчестер, где 16 марта команда проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед", передает сообщает клубная пресс-служба.

Ранее сообщалось, что в Англии ростовскую команду поддержат более ста болельщиков.


Теги: Ростов
Сегодня, 12:21
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2
(2)
№2 Написал: rusll (Сегодня, 13:00) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ювентус»
админ слово "вылетает" не к месту
Регистрация: 2.03.2017
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:32) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
удачи.. Россия с вами!


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
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