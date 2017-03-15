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Комиссия РФПЛ запретила играть на стадионах "Ростова" и "Рубина"

Комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей наложила запрет на проведение матчей на стадионах "Ростова" ("Олимп-2") и казанского "Рубина" ("Центральный").

Как отмечает пресс-служба лиги, данное решение было принято из-за неудовлетворительного состояния полей на аренах.
Теги: Ростов Рубин
Сегодня, 12:23
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16
(2)
№16 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 13:00) #
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online

А когда стадионы принимали всё было нормально, а где эти люди и что они ответят ,получается приняли а потом запретили, как обычно..у ПФЛ.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№15 Написал: rusll (Сегодня, 12:58) #
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online
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: Manowar
Цитата: Amirovich
манчестеру можно ! а нашим нельзя =)

А это удивляет ! У нас наверное просто игроки техничнее smirk .

кому то очень не нравится Ростов
Регистрация: 2.03.2017
№14 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 12:58) #
  • +1
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online

Цитата: borlas
Отгадайте с трех раз с кем играет Рубин следующую домашнюю игру?


С Зенитом играть будут на Казань Арене
Регистрация: 21.09.2015
№13 Написал: Pashtigo Москва (Сегодня, 12:57) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
fits,
Цитата: fits
Дегенераты те, кто перевел чемпионат на систему "осень-весна"...

Извините, а что поменялось от этого перехода? Да ничего. На неделю позже заканчиваем, на неделю раньше начинаем. А летом всё равно нельзя играть каждые 2 года из-за ЧЕ и ЧМ.
Скорее проблема в том, что бюджетные клубы мало заинтересованы в развитие футбола. У них это соц. проект для галочки - в регионе есть команда РФПЛ/ФНЛ/ПФЛ. А то, что надо постоянно совершенствовать абсолютно все службы клуба (начиная от агрономов и заканчивая маркетологами) - никого не волнует. Главное - вписаться в бюджет, не потратив меньше выделенного регионом, а то на следующий год урежут же. Вот и получается, что деньги тратятся не на долгосрочные полезные проекты (улучшение футбольных школ, обучение персонала всех уровней, стадион и поле, работу с футболистами), а на постоянную закупку игроков, как наших, так и легионеров. Бюджет-то надо осваивать...
Регистрация: 21.11.2009
№12 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 12:55) #
  • 0
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online

все таки агрономы - экспериментаторы на Олимпе чудаки.

В матче с МЮ прежде всего Ростову свинью подложили, лишь главного козыря - разбежаться на контратаках.

Еще хуже с Тереком.. Футболисты обеих команд в первом тайме ходили, дабы травмы не получить..

Теперь вообще стадик прикрыли. Ладно хоть следующая гостевая игра..
Регистрация: 21.09.2015
№11 Написал: колокольчик москва (Сегодня, 12:54) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Ливерпуль»
зениту дорожку расчищают, рубин иначе трудно обыграть


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Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010
№10 Написал: Nik1975 (Сегодня, 12:54) #
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: Виктор 88-20
Цитата: ajax101
Рубин попал под раздачу после Амкара.
Два пенальти в ворота Рубина - это наверняка... ещё и удаление будет.
Короче говоря, Арсеналу в Санкт - Петербург можно вообще не приезжать.

Ну после нас когда вы играли с Ростовом, то у них сразу удалили двух игроков!! Сервант-Глушаков, был даволен таким судейством!

Убирайтесь из РФПЛ вонючие
Регистрация: 8.03.2017
№9 Написал: Виктор 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:50) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ajax101
Рубин попал под раздачу после Амкара.
Два пенальти в ворота Рубина - это наверняка... ещё и удаление будет.
Короче говоря, Арсеналу в Санкт - Петербург можно вообще не приезжать.

Ну после нас когда вы играли с Ростовом, то у них сразу удалили двух игроков!! Сервант-Глушаков, был даволен таким судейством!


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Пороси, мне надоело заводить каждый раз новый аккаунт! Скажу так, как Вы ко мне так и я к Вам!
Так, что бан, за бан!
Регистрация: 6.03.2017
№8 Написал: fits (Сегодня, 12:46) #
  • -3
  •  (5)

Делайте отдельный чемпионат Москвы и Питера, и будет Вам счастье...
Всё на Европу хотят быть похожими...
Дегенераты те, кто перевел чемпионат на систему "осень-весна"...
В СССР был бардак, а сейчас и того хуже, дебилизм...
А Васька слушает, да ест...
Регистрация: 6.10.2016
№7 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 12:40) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Рубин попал под раздачу после Амкара.
Два пенальти в ворота Рубина - это наверняка... ещё и удаление будет.
Короче говоря, Арсеналу в Санкт - Петербург можно вообще не приезжать.
Регистрация: 14.04.2008
№6 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 12:39) #
  • +1
  •  (7)
online

Следующие игры через две недели, есть время исправить положение. Пусть все учатся у агрономов Петровского стадиона, у них поле всегда в норме.
Регистрация: 15.05.2015
№5 Написал: borlas (Сегодня, 12:34) #
  • +6
  •  (12)

Отгадайте с трех раз с кем играет Рубин следующую домашнюю игру? smile
Регистрация: 22.07.2009
№4 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 12:32) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Amirovich
манчестеру можно ! а нашим нельзя =)

А это удивляет ! У нас наверное просто игроки техничнее smirk .
Регистрация: 23.09.2016
№3 Написал: Dragon (Сегодня, 12:32) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Ювентус»
все по делу
Регистрация: 28.02.2017
№2 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 12:31) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
Блеать ! Делайте с полем что-нибудь ! Нормальное же поле было !
Регистрация: 23.09.2016
№1 Написал: Amirovich (Сегодня, 12:29) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
манчестеру можно ! а нашим нельзя =)
Регистрация: 28.02.2015
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