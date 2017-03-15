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"Зенит" в случае увольнения Мирчи Луческу выплатит ему около 2,5 млн евро

"Зенит" выплатит 2,5 млн евро главному тренеру Мирче Луческу в случае расторжения контракта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к петербургскому клубу.

"Компенсация Луческу в случае расторжения соглашения составит порядка 2,5 млн евро. Также порядка 1 млн евро получат помощники румынского специалиста", - сказал источник.
Теги: Зенит Луческу
Сегодня, 12:59
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№2 Написал: safonas (Сегодня, 13:05) #
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почему бы и нет)


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: Хидя (Сегодня, 13:04) #
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online

дайте Мирче поработать. Мирча - верим!
Регистрация: 13.03.2017
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