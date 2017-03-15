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"Рубин": на "Центральном" мы играть не будем, команда возвращается на "Казань-Арену"

Руководитель пресс-службы "Рубина" Михаил Степанов заявил, что казанский клуб возвращается на "Казань-Арену", а после стадиона "Центральный" будет восстановлено к Кубку конфедераций.

Ранее комиссия РФПЛ по допуску газонов наложила запрет на проведение матчей премьер-лиги на стадионах "Олимп-2" в Ростове-на-Дону и "Центральный" в Казани.

"Команда не будет выступать на "Центральном", она возвращается на "Казань-Арену" к игре 21-го тура с "Зенитом".

А за газоном на "Центральном" клуб будет следить, он восстановит его. Эта арена будет использоваться в рамках Кубка конфедераций как одна из тренировочных.

Сейчас там идет реконструкция. Конкретно о сроках восстановления поля пока говорить сложно, но к Кубку конфедераций все будет готово", - цитирует Степанова "Р-Спорт".
Теги: Рубин
Сегодня, 13:24
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(3)
№3 Написал: SHRЕК (Сегодня, 14:04) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: TM_Rostov
Решили приберечь газон для КК на новом стадике... На старом давно уже говорили , что искусственный газон будет ... Видимо, забыли

Да, блэ, у вас там эта песня первый год что ли? Чо там беречь, все играют а у вас все берегут несколько годов.
Регистрация: 11.02.2017
№2 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 13:57) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: SHRЕК
Что- то с головой не так у татар или где? посртоили стадио, а играют в говнах...


Решили приберечь газон для КК на новом стадике... На старом давно уже говорили , что искусственный газон будет ... Видимо, забыли
Регистрация: 21.09.2015
№1 Написал: SHRЕК (Сегодня, 13:29) #
  • +1
  •  (3)

Что- то с головой не так у татар или где? посртоили стадио, а играют в говнах...
Регистрация: 11.02.2017
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