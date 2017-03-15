Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
13:29
Вячеслав Колосков: три клуба в Лиге чемпионов - это огромная польза для российского футбола (1)
Вячеслав Колосков: три клуба в Лиге чемпионов - это огромная польза для российского футбола (1)
03:12
Каспер Шмейхель стал первым вратарем, кто отбил два пенальти в двух матчах плей-офф Лиги чемпионов (1)
Каспер Шмейхель стал первым вратарем, кто отбил два пенальти в двух матчах плей-офф Лиги чемпионов (1)
02:06
Каспер Шмейхель и Пауло Дибала признаны УЕФА лучшими игроками в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов
Каспер Шмейхель и Пауло Дибала признаны УЕФА лучшими игроками в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов
Вчера 23:42
Владимир Левитин: Луческу говорит, что при судействе московских арбитров "Зенит" потерял много очков? В какой-то степени он прав (12)
Владимир Левитин: Луческу говорит, что при судействе московских арбитров "Зенит" потерял много очков? В какой-то степени он прав (12)
"Рубин": на "Центральном" мы играть не будем, команда возвращается на "Казань-Арену"
Руководитель пресс-службы "Рубина" Михаил Степанов заявил, что казанский клуб возвращается на "Казань-Арену", а после стадиона "Центральный" будет восстановлено к Кубку конфедераций.
Ранее комиссия РФПЛ по допуску газонов наложила запрет на проведение матчей премьер-лиги на стадионах "Олимп-2" в Ростове-на-Дону и "Центральный" в Казани.
"Команда не будет выступать на "Центральном", она возвращается на "Казань-Арену" к игре 21-го тура с "Зенитом".
А за газоном на "Центральном" клуб будет следить, он восстановит его. Эта арена будет использоваться в рамках Кубка конфедераций как одна из тренировочных.
Сейчас там идет реконструкция. Конкретно о сроках восстановления поля пока говорить сложно, но к Кубку конфедераций все будет готово", - цитирует Степанова "Р-Спорт".
Ранее комиссия РФПЛ по допуску газонов наложила запрет на проведение матчей премьер-лиги на стадионах "Олимп-2" в Ростове-на-Дону и "Центральный" в Казани.
"Команда не будет выступать на "Центральном", она возвращается на "Казань-Арену" к игре 21-го тура с "Зенитом".
А за газоном на "Центральном" клуб будет следить, он восстановит его. Эта арена будет использоваться в рамках Кубка конфедераций как одна из тренировочных.
Сейчас там идет реконструкция. Конкретно о сроках восстановления поля пока говорить сложно, но к Кубку конфедераций все будет готово", - цитирует Степанова "Р-Спорт".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.