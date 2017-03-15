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Вячеслав Колосков: три клуба в Лиге чемпионов - это огромная польза для российского футбола

Факт того, что Россия получила право на участие трех клубов в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19, является огромной пользой для всего футбола в стране, заявил почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

"Это огромная польза для российского футбола, которая, на мой взгляд, состоит из двух главный моментов. Первое - клубы заработают хорошие деньги, что в нынешней ситуации очень важно, а второе – болельщики увидят хорошие клубы на своих стадионах. Этот импульс один из наиболее эффективных.

Я считаю, что это достижение, которому можно поаплодировать, похвалиться этим и просто порадоваться. Я бы сейчас особенно не задавался по этому поводу, говоря, что у нас резко поднялся уровень клубного футбола, что у нас конкурентоспособные клубы и так далее.

Кончено, об этом рано еще говорить. Но то, что случилось, это приятное событие на фоне ухудшающегося рейтинга сборной команды, клубы с помощью ближайших соперников вышли на новый уровень – здорово", - цитирует Колоскова "Р-Спорт".
Теги: Колосков
Сегодня, 13:29
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№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:06) #
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Польза для бюджетов клубов!
Для дальнейшего рейтинга минус. Наши клубы зачастую даже 3-е место занять не могут, а выход из группы вообще считается чудом, не говоря уже о четвертьфинале.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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