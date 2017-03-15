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Вячеслав Колосков: три клуба в Лиге чемпионов - это огромная польза для российского футбола
Факт того, что Россия получила право на участие трех клубов в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19, является огромной пользой для всего футбола в стране, заявил почетный президент РФС Вячеслав Колосков.
"Это огромная польза для российского футбола, которая, на мой взгляд, состоит из двух главный моментов. Первое - клубы заработают хорошие деньги, что в нынешней ситуации очень важно, а второе – болельщики увидят хорошие клубы на своих стадионах. Этот импульс один из наиболее эффективных.
Я считаю, что это достижение, которому можно поаплодировать, похвалиться этим и просто порадоваться. Я бы сейчас особенно не задавался по этому поводу, говоря, что у нас резко поднялся уровень клубного футбола, что у нас конкурентоспособные клубы и так далее.
Кончено, об этом рано еще говорить. Но то, что случилось, это приятное событие на фоне ухудшающегося рейтинга сборной команды, клубы с помощью ближайших соперников вышли на новый уровень – здорово", - цитирует Колоскова "Р-Спорт".
"Это огромная польза для российского футбола, которая, на мой взгляд, состоит из двух главный моментов. Первое - клубы заработают хорошие деньги, что в нынешней ситуации очень важно, а второе – болельщики увидят хорошие клубы на своих стадионах. Этот импульс один из наиболее эффективных.
Я считаю, что это достижение, которому можно поаплодировать, похвалиться этим и просто порадоваться. Я бы сейчас особенно не задавался по этому поводу, говоря, что у нас резко поднялся уровень клубного футбола, что у нас конкурентоспособные клубы и так далее.
Кончено, об этом рано еще говорить. Но то, что случилось, это приятное событие на фоне ухудшающегося рейтинга сборной команды, клубы с помощью ближайших соперников вышли на новый уровень – здорово", - цитирует Колоскова "Р-Спорт".
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