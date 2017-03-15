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Гендиректор "Краснодара": было очень сложно принять решение расстаться с Измайловым

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг прокомментировал новость о расторжении контракта с полузащитником Маратом Измайловым.

"Марат – великолепный футболист, отличный парень. Честный, порядочный, открытый и работоспособный.

Нам было очень сложно принять решение расстаться с ним. Но так сложились обстоятельства, мы пошли навстречу футболисту", - цитирует Хашига "СЭ".
Теги: Краснодар Измайлов
Сегодня, 13:37
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(2)
№3 Написал: Бриг (Сегодня, 14:14) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Мда...Марата будет не хватать...
Регистрация: 21.11.2016
№2 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 13:53) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
прошло время Марата, пора отдыхать и за ветеранов играть
Регистрация: 23.03.2009
№1 Написал: Sergey Gritsay Краснодар (Сегодня, 13:45) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Вот тебе и поиграл. Второе пришествие не получилось, жаль конечно, хороший футболист..
Регистрация: 25.10.2016
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