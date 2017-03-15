Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
13:29
Вячеслав Колосков: три клуба в Лиге чемпионов - это огромная польза для российского футбола (1)
Вячеслав Колосков: три клуба в Лиге чемпионов - это огромная польза для российского футбола (1)
03:12
Каспер Шмейхель стал первым вратарем, кто отбил два пенальти в двух матчах плей-офф Лиги чемпионов (1)
Каспер Шмейхель стал первым вратарем, кто отбил два пенальти в двух матчах плей-офф Лиги чемпионов (1)
02:06
Каспер Шмейхель и Пауло Дибала признаны УЕФА лучшими игроками в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов
Каспер Шмейхель и Пауло Дибала признаны УЕФА лучшими игроками в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов
Вчера 23:42
Владимир Левитин: Луческу говорит, что при судействе московских арбитров "Зенит" потерял много очков? В какой-то степени он прав (12)
Владимир Левитин: Луческу говорит, что при судействе московских арбитров "Зенит" потерял много очков? В какой-то степени он прав (12)
Гендиректор "Краснодара": было очень сложно принять решение расстаться с Измайловым
Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг прокомментировал новость о расторжении контракта с полузащитником Маратом Измайловым.
"Марат – великолепный футболист, отличный парень. Честный, порядочный, открытый и работоспособный.
Нам было очень сложно принять решение расстаться с ним. Но так сложились обстоятельства, мы пошли навстречу футболисту", - цитирует Хашига "СЭ".
"Марат – великолепный футболист, отличный парень. Честный, порядочный, открытый и работоспособный.
Нам было очень сложно принять решение расстаться с ним. Но так сложились обстоятельства, мы пошли навстречу футболисту", - цитирует Хашига "СЭ".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.