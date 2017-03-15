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В Краснодаре обсуждают продление трамвайных путей к стадиону "Краснодара"
Как сообщает пресс-служба администрации города Краснодара, вопрос о продлении трамвайных линий в Восточно-Кругликовском районе города (где расположен новый стадион футбольного клуба «Краснодар») был поднят на прошедшем накануне заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
На данном заседании, как сообщает ЮгТаймс со ссылкой на пресс-службу администрации МО г. Краснодара, было предложено рассмотреть вопрос о проекте продления к месту расположения стадиона «Краснодар» проходящей неподалеку трамвайной линии. По мнению специалистов ее можно было бы протянуть от улице Достоевского до Тихорецкой. Трамвайная линия может быть проложена по улице Красных Зорь с выходом на улицу Генерала Трошева. Руководство города пообещало при случае вернутся к обсуждению данного проекта.
Помимо этого, также сообщается что обеспечением безопасности в районе нового футбольного стадиона ФК «Краснодар» во время проведения спортивных мероприятий будет заниматься до 120 сотрудников ГИБДД и ППС, которые будут следить за порядком.
Источник: ЮгТаймс
На данном заседании, как сообщает ЮгТаймс со ссылкой на пресс-службу администрации МО г. Краснодара, было предложено рассмотреть вопрос о проекте продления к месту расположения стадиона «Краснодар» проходящей неподалеку трамвайной линии. По мнению специалистов ее можно было бы протянуть от улице Достоевского до Тихорецкой. Трамвайная линия может быть проложена по улице Красных Зорь с выходом на улицу Генерала Трошева. Руководство города пообещало при случае вернутся к обсуждению данного проекта.
Помимо этого, также сообщается что обеспечением безопасности в районе нового футбольного стадиона ФК «Краснодар» во время проведения спортивных мероприятий будет заниматься до 120 сотрудников ГИБДД и ППС, которые будут следить за порядком.
Источник: ЮгТаймс
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