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Денис Глушаков и Луис Адриано снова тренируются по индивидуальной программе

Футболисты "Спартака" Денис Глушаков и Луис Адриано, не игравшие в матче с "Анжи" из-за повреждений, сегодня вновь работали по индивидуальной программе, информирует пресс-служба красно-белых.

"Спартак" проводит подготовку к гостевому матча 20-го тура РФПЛ с "Локомотивом". Встреча состоится 18 марта.
Теги: Глушаков Адриано Спартак
Сегодня, 15:18
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№2 Написал: Виталий Ходоров (Сегодня, 15:27) #
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Регистрация: 15.03.2017
№1 Написал: Хидя (Сегодня, 15:22) #
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если снова будут кальсоны, то ничего не изменится...
Регистрация: 13.03.2017
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