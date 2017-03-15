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"Зенит" оштрафован за неявку Мирчи Луческу на интервью, "Спартак" - за использование пиротехники

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал "Зенит" на 50 тысяч рублей за пропуск главным тренером команды Мирчей Луческу флеш-интервью после матча 19-го тура чемпионата России с пермским "Амкаром".

"Главный тренер команды не пришел на флеш-интервью. "Зенит" оштрафован на 50 тысяч рублей", - сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

"Спартак" оштрафован на 100 тысяч за использование болельщиками пиротехники на матче 19-го тура чемпионата России с махачкалинским "Анжи", - цитирует Григорьянца ТАСС.

Московский "Локомотив" оштрафован на 50 тысяч рублей за задержку на три минуты матча чемпионата России с "Краснодаром".

"Болельщики "Локомотива" использовали ненормативную лексику - штраф 90 тысяч. За поздний выход из раздевалки - железнодорожники оштрафованы на 50 тысяч. Также главный тренер Юрий Семин выходил за техническую зону, это третье нарушение - штраф 30 тысяч рублей и предупреждение, что в случае повторения санкции будут тяжелее", - сказал Григорьянц.

Также он отметил, что на 30 тысяч рублей оштрафован футбольный клуб "Оренбург" за скандирование болельщиками команды ненормативной лексики в матче с казанским "Рубином".
Теги: Зенит Спартак Григорьянц
Сегодня, 15:57
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