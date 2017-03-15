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Дело Александра Кокорина в суде перенесено на 24 марта

Мировой суд Тверского района Москвы по просьбе защиты перенес на 24 марта рассмотрение административного дела в отношении футболиста петербургского "Зенита" Александра Кокорина, передает "Газета.ru" со ссылкой на "Интерфакс".

"Суд постановил: ходатайство защитника удовлетворить и отложить заседание на 24 марта, на 15.00", - огласил решение судья.

Представитель игрока мотивировал свое ходатайство занятостью в другом суде. Сам Кокорин также не явился в суд.

Напомним, в ночь на 25 февраля Кокорин был задержан в центре Москвы за то, что на своем Bentley выехал на встречную полосу движения.
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 16:00
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№2 Написал: Виталий Ходоров (Сегодня, 16:29) #
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Регистрация: 15.03.2017
№1 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 16:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
У него судебные дела и его не вызвали в сборную...

А говорят не это было поводом


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
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