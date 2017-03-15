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Дело Александра Кокорина в суде перенесено на 24 марта
Мировой суд Тверского района Москвы по просьбе защиты перенес на 24 марта рассмотрение административного дела в отношении футболиста петербургского "Зенита" Александра Кокорина, передает "Газета.ru" со ссылкой на "Интерфакс".
"Суд постановил: ходатайство защитника удовлетворить и отложить заседание на 24 марта, на 15.00", - огласил решение судья.
Представитель игрока мотивировал свое ходатайство занятостью в другом суде. Сам Кокорин также не явился в суд.
Напомним, в ночь на 25 февраля Кокорин был задержан в центре Москвы за то, что на своем Bentley выехал на встречную полосу движения.
"Суд постановил: ходатайство защитника удовлетворить и отложить заседание на 24 марта, на 15.00", - огласил решение судья.
Представитель игрока мотивировал свое ходатайство занятостью в другом суде. Сам Кокорин также не явился в суд.
Напомним, в ночь на 25 февраля Кокорин был задержан в центре Москвы за то, что на своем Bentley выехал на встречную полосу движения.
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