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"Зенит" оштрафован за неявку Мирчи Луческу на интервью, "Спартак" - за использование пиротехники
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Каспер Шмейхель стал первым вратарем, кто отбил два пенальти в двух матчах плей-офф Лиги чемпионов (1)
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Каспер Шмейхель и Пауло Дибала признаны УЕФА лучшими игроками в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов
Каспер Шмейхель и Пауло Дибала признаны УЕФА лучшими игроками в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов
Пауло Дибала: наши болельщики играют огромную роль, никогда не устанем благодарить их
Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала отметил поддержу команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Порту" (1:0).
"Наши болельщики играют огромную роль! Никогда не устанем благодарить их. Будем повторять это и дальше, так как прекрасно осознаем, насколько важна их поддержка в каждом матче, дома и на выезде. Фаны здорово помогают нам на этом стадионе", - цитирует игрока официальный сайт УЕФА.
"Наши болельщики играют огромную роль! Никогда не устанем благодарить их. Будем повторять это и дальше, так как прекрасно осознаем, насколько важна их поддержка в каждом матче, дома и на выезде. Фаны здорово помогают нам на этом стадионе", - цитирует игрока официальный сайт УЕФА.
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