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Пауло Дибала: наши болельщики играют огромную роль, никогда не устанем благодарить их

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала отметил поддержу команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Порту" (1:0).

"Наши болельщики играют огромную роль! Никогда не устанем благодарить их. Будем повторять это и дальше, так как прекрасно осознаем, насколько важна их поддержка в каждом матче, дома и на выезде. Фаны здорово помогают нам на этом стадионе", - цитирует игрока официальный сайт УЕФА.
Теги: Дибала Ювентус
Сегодня, 16:31
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№1 Написал: Виталий Ходоров (Сегодня, 16:45) #
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