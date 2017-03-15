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Гонсало Кастро продлил контракт с дортмундской "Боруссией"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Гонсало Кастро подписал новый контракт с клубом, сообщает официальный сайт немцев.

Соглашение сторон теперь рассчитано до 2020 года. Финансовые подробности сделки не разглашаются.
Теги: Боруссия Д
Сегодня, 17:18
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